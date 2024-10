Macri apuntó contra Agost Carreño y el diputado le respondió con dureza: "Él hizo mucho para que no ganemos las elecciones nacionales"

El expresidente Mauricio Macri disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, más relajado de lo habitual y dejó varias frases para el análisis. Uno de los apuntados con mayor dureza fue el diputado PRO, Oscar Agost Carreño, actual presidente del partido en la provincia pero que a nivel nacional forma parte del bloque encabezado por Miguel Pichetto, y del que también forma parte Nicolás Massot.

“Lo correcto, por más que no sea lo conveniente, a la larga vuelva a ser o conveniente. Así que quiero felicitar a todos los diputados que están acá, por lo que han hecho”, dijo el Macri en referencia a los diputados del PRO que acompañaron a Milei. “También, parcialmente, en algunas cosas, los radicales, nuestros primos. Parcialmente, lamentablemente. Pero algo es algo. Y lamento mucho que el presidente de nuestro partido, Agosto Carreño, vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo extraño que tenemos que resolver en algún momento porque no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas”, agregó con dureza Macri.

Mauricio Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "Hoy la gente banca lo que en 2015 no bancaba"

La respuesta de Agost Carreño no se hizo esperar: “Él tiene derecho a pensar distinto a lo que pienso. Yo sigo pensando que el partido en el que yo entré, en el que él era presidente de la Nación, defendía la calidad universitaria, defendía a los jubilados, defendía a la calidad institucional. Temas como el DNU fueron los más discutidos siempre, yo sigo igual que siempre”, aseguró el presidente local del PRO.

Consultado sobre la posibilidad de renunciar, el dirigente aseguró que él no escuchó la palabra renuncia. “El partido nacional tiene herramientas si cree que tiene que inmiscuirse en la autonomía de los partidos provinciales. Personalmente no veo motivo de una intervención”.

Por último Agost Carreño responsabilizó a Macri de la derrota en el 2023 de Juntos por el Cambio. “Él hizo mucho para que no ganemos las elecciones nacionales. primero no ayudo a Horacio Rodríguez Larreta, y luego no ayudó lo suficiente a Patricia Bullrich. Yo sigo defendiendo las mismas banderas. Trabajé primero para Rodríguez Larreta y luego para Bullrich”.