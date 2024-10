Macri en la Bolsa de Comercio de Córdoba: adelantó que se está construyendo una casa en la provincia y cuestionó al diputado Agost Carreño

Este lunes, el expresidente Mauricio Macri está siendo protagonista de una disertación en el “Ciclo de Coyuntura” de la Bolsa de Comercio de Córdoba, evento que reunió a diversas personalidades del ámbito político y económico. El encuentro tiene lugar en el auditorio de la institución. Allí, el ex mandatario compartió escenario con el expresidente del Banco Central y actual presidente de ECOSUR, Guido Sandleris.

La visita del exmandatario a Córdoba no es casual. Durante su intervención, Macri destacó su vínculo con la provincia y reveló detalles personales: "Estoy construyéndome una casa en Córdoba, quiero volver a disfrutar del Terrón, esa magnífica cancha de golf que hizo Manuel (Tagle)". Con estas palabras, el exjefe de Estado reafirmó su apego a la región, mientras exponía sobre su visión política actual.

Un mensaje de coherencia y apoyo a Milei

A lo largo de su discurso, Macri destacó la importancia de la "coherencia" como uno de los valores que guían su participación en la política. "Estoy acá para decirles que me honra la coherencia. Siempre me comprometí con acompañarlos, siempre dije que no me iba a ir", subrayó frente a los presentes, muchos de ellos dirigentes empresariales y políticos.

Schiaretti sigue de cerca: la pelea Cristina-Milei: “la gente se está cansando”

En un guiño al gobierno actual, Macri expresó su apoyo al presidente Javier Milei, asegurando que su rol ahora es "acompañar a quien lidera el cambio". Sin embargo, el exmandatario dejó en claro que su respaldo no es por cargos o posiciones de poder: "Nosotros nunca fuimos cargos. Vinimos a hacer política de otra manera", afirmó.

Críticas internas y reconocimientos

Durante su alocución, Macri también elogió el trabajo realizado por los diputados del PRO, resaltando especialmente su labor en mantener ciertos vetos y la Ley de Bases: "Quiero felicitar a todos los diputados del PRO por lo que están haciendo". No obstante, su tono cambió al referirse al radicalismo, un socio clave en su coalición. Aunque reconoció parcialmente el esfuerzo de algunos diputados de la UCR, lanzó una dura crítica hacia Agost Carreño, presidente del partido: "Lamento mucho que el presidente de nuestro partido vote siempre en contra de lo que vota su propio bloque. No puede ser presidente alguien que no comulgue con nuestras ideas", sentenció.

La visita de Macri a la Bolsa de Comercio se enmarca en un contexto de efervescencia política y económica, con la provincia de Córdoba como escenario clave en la toma de decisiones. Con su presencia, el expresidente ratifica su influencia y compromiso en la arena política, al tiempo que refuerza su apoyo al gobierno de Milei y envía un mensaje claro a los dirigentes de su partido.