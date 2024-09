Mar Tarrés bajó 44 kilos y ahora vende cursos para contar cómo lo hizo

La modelo y empresaria Mar Tarrés ha generado un fuerte impacto entre sus seguidores tras mostrar un notable cambio físico, luego de haber bajado más de 40 kilos. Sin embargo, este logro no ha estado exento de críticas, ya que algunos usuarios la cuestionaron por cobrar un arancel para compartir detalles del tratamiento que sigue.

Tarrés, oriunda de Salta, pero cordobesa para todo el país, conocida por su participación en La Academia del Bailando (El Trece) en 2021, así como por su activismo a favor del body positive, sorprendió al revelar que ha perdido 44 kilos.

A través de su cuenta de Instagram, también anunció la venta de inscripciones para un taller “motivacional”, que cuenta con el apoyo de profesionales de la salud “especialistas en obesidad”. Según explicó: “No existen dietas mágicas, existen personas mágicas que te contagian, te enseñan, te ayudan y te motivan. Van a conocer un equipo hermoso que cambia vidas”.

En un video compartido en la misma red social, Tarrés mostró una camiseta que le quedaba grande, señalando: “Miren esta remera, yo la usaba para ir al gimnasio o la usaba para estar de entre casa”. Al quitársela, dejó ver su nueva figura más delgada, y aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a unirse a su taller.

“Ya empieza el taller de descenso de peso, sumate a esta movida porque te va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Estoy muy contenta porque van a tener a los mejores profesionales de la salud”, expresó la modelo.

En publicaciones anteriores, Tarrés detalló que el costo de estos encuentros oscila entre 10 mil y 15 mil pesos, y que las sesiones se realizarán los domingos durante septiembre. Según la modelo, la demanda ha sido alta, al punto de que el sistema de inscripciones ha presentado dificultades debido a la cantidad de personas interesadas. “Debido a la cantidad de personas que se están inscribiendo a último momento, estamos colapsando las inscripciones”, informó a través de sus redes.

A pesar del interés de muchos seguidores, no todos compartieron su entusiasmo. Algunos criticaron su enfoque en la pérdida de peso, considerando que va en contra del discurso de aceptación corporal que promovió durante años. “¿Ahora todas quieren ser flacas? Estuvo años hablando del amor propio, mientras curraba con talles plus size, ¿y ahora curra con un método para adelgazar?”, comentó irónicamente una seguidora. Otros seguidores manifestaron su descontento, señalando que Tarrés “hace plata con la desesperación e ignorancia de la gente”.

Lejos de responder a las críticas, Tarrés continuó promocionando sus talleres, que se desarrollan online. “Hoy arranca el taller motivacional online para todo el mundo. No es fácil lograrlo, pero este taller tiene los mejores profesionales en obesidad para ayudarte. No existen dietas mágicas, existen personas mágicas que te contagian, te enseñan, te ayudan y te motivan”, afirmó, destacando que las sesiones quedan grabadas para quienes no puedan asistir en vivo. Además, la empresaria anunció que regalaría 300 cupos gratuitos “para quienes no pudieran pagarlo”.