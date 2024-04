Marcelo Rodio sobre Luis Juez: “Él y su familia hace 35 años que viven de la política”

Marcelo Rodio salió a responder este lunes las acusaciones de Luis Juez quien presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de subsidios al transporte urbano de Córdoba durante la intendencia de Martín Llaryora.

Luis Juez: “La Tamse es el agujero negro de la Municipalidad”

Defensa

“Juez no sabe absolutamente nada de transporte público. Presentó una demanda donde no debía en la Justicia federal porque está claro que los subsidios venían desde Nación, pasaban por la provincia y después entraban al municipio directamente. No pasaban a ninguna empresa de transporte. Esto es un tema para la justicia provincial”, explicó el actual secretario de Transporte de la Provincia.

“Acá no hay ninguna intermediación. Hay un acuerdo de partes, un convenio de partes, es un acuerdo privado donde esas dos empresas tenían la potestad y los convenios para poder llevar adelante el sistema que en ese momento estaba destrozado”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Acá no hay ninguna timba financiera, por el contrario hay un clearing entre dos empresas. No sabe absolutamente nada de transporte y así fue que la gestión de Luis Juez teníamos una Tamse que mataba gente”, enfatizó Rodio.

Además expresó que le da “mucha bronca que esté asegurando un ardid delictivo por parte del intendente (Llaryora en ese período), de nosotros, de esa Tamse que en el momento en el que me tocó ser presidente fue la mejor empresa del país”.



A Llaryora le preocupa la ofensiva política de Juez

Familiares

Rodio negó que Eduardo Ramírez sea su cuñado y afirmó que “es un primo segundo” al contestar los dichos de Juez.

“Mi hermana es dueña de una empresa de catering de la que trabajamos hace 25 años con toda mi familia. Nosotros somos una empresa de comerciantes. Yo no nací ayer desde la política. Somos una empresa familiar”, añadió.

“Él y su familia hace 35 años que viven de la política. Yo puedo explicar claramente cómo pude comprar mi casa, cómo pude comprar mi auto, cómo mis padres se rompieron la cabeza porque son inmigrantes. Él no lo puede hacer”, aseguró Rodio.

Y luego advirtió: “Que deje de inventar giladas y cosas para la tribuna porque nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de cosas y no mancille mi buen nombre porque claramente esta no se la voy a dejar pasar”.

“Cuando miente una persona únicamente para seguir generando este tipo de ardid como lo viene haciendo él y crear su plataforma con estas propuestas en base a denuncia, da bronca”, cerró el funcionario.