Luis Juez: “La Tamse es el agujero negro de la Municipalidad”

El senador Luis Juez reiteró esta mañana sus críticas al actual secretario de Transporte de la Provincia, Marcelo Rodio, en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la utilización de subsidios al transporte durante la intendencia de Martín Llaryora.

Juez, quien este lunes ampliará la acusación contra Rodio y otros funcionarios municipales de esa gestión, salió también al cruce de los dichos del fiscal federal Enrique Senestrari quien había señalado el pasado viernes que “la denuncia en sí no tiene mucha prueba”.

A Llaryora le preocupa la ofensiva política de Juez

Críticas a Senestrari

El líder del Frente Cívico afirmó que Senestrari se refirió a su denuncia de “una manera imprudente, maliciosa, mal intencionada” y que el fiscal está “absolutamente desinformado” ya que “no hay ninguna ordenanza que corrobore el acuerdo privado suscripto entre Ersa y Tamse” y “no hay ninguna resolución del Departamento Ejecutivo”.

“Hay una cesión de derechos inexplicable por parte de la Municipalidad para cobro de subsidios nacionales a una empresa que no presta el trabajo”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La Municipalidad le cedió a Ersa y en el 2023 se perdieron 1.500 millones que debía percibir la Municipalidad y lo cobró Ersa, eso es un delito”, aseguró Juez.

“La responsabilidad de la colección de la prueba es de él, del Ministerio Público. Los que tienen que investigar al poder son los funcionarios judiciales, los que tienen que estar con total desapego de la conducta partidaria. No podemos tener como Senestrari fiscales con ideología partidaria. No tiene que decir nada. Es fiscal, no es político. Porque los magistrados hablan por sus resoluciones.”, añadió el senador nacional.

Juez dijo que hablará mañana con el Procurador General de la Nación “por la conducta de Senestrari”.



Críticas a Rodio

El titular del bloque del PRO en el Senado sostuvo que la empresa Tamse es “un agujero negro” y que cuando era secretario de Transporte municipal Marcelo Rodio la administraba “un familiar de él”.

Además denunció que “la estación de servicios que provee de combustible” a esa compañía “la administra la hermana de Rodio”.

“El presidente de Tamse es Eduardo Ramírez Rujinsky, primo o familiar directo de Rodio Rujinsky. La estación de servicios donde carga combustible la Tamse la administra Andrea Rodio Rujinsky, que es la hermana de Rodio. Después te puedo hablar del estudio contable que también es familiar de Rodio que maneja los balances, balances que la Tamse no tiene. Pero a toda esa información la tiene que buscar el fiscal”, detalló.

El fiscal Senestrari sobre la acusación de Luis Juez: “La denuncia en sí no tiene mucha prueba”

“Intermediación financiera”

Juez recordó que la Tamse explotó en el año 2023 el corredor 600, 601, 53, 54 y Aerobus, y que “cortaba promedio por mes en esos corredores 530 mil boletos”.

“Ersa, con las tiqueadoras de Ersa, percibía la recaudación diaria de cada una de esas líneas. La tenía 35 días y después le devolvía la plata a Tamse. En algunos casos llegó a tener la recaudación 90 días”, acusó.

Finalmente argumentó que formuló la denuncia en el fuero federal ya que “la intermediación financiera es un delito federal”.