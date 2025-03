Marcos Juárez: vecinos denuncian estafas por parte de la empresa de turismo Canaan Viajes

La revelación de que una empresa de turismo habría estafado a una gran cantidad de personas sacudió a la comunidad de Marcos Juárez. Se trata de la empresa Canaan Viajes, una empresa instalada en la ciudad desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos días empezó a recibir múltiples denuncias por irregularidades en los viajes contratados.

"No solo te roban la plata, te roban la ilusión, el tiempo trabajado para lograr ese descanso merecido", escribió una de las damnificadas en una publicación a modo de escrache de la empresa. Con la difusión de este caso particular, empezaron a salir cada vez más personas a contar sus experiencias recientes con la empresa.

La gravedad del caso incluiría vuelos en avión no abonados o personas que fueron desalojadas de su hotel antes de tiempo porque la empresa no pagó la totalidad de las noches. Se estima que las estafas alcanzarían una suma de más de 500 mil dólares y habría afectados en localidades de Marcos Juárez, 3 de Febrero y hasta en Santiago del Estero.

Además, luego de las denuncias por quienes vieron cancelados o interrumpidos sus viajes, muchas personas que ya habían contratado para viajar en las próximas semanas hoy manifiestan una situación de incertidumbre total. Para estos casos la situación es diferente, ya que al no haber alcanzado todavía la fecha de los viajes planeados aún no han recurrido a la justicia, pero desde Canaan Viajes estarían planteando reprogramaciones.

UPC en Morteros: el intendente Demarchi cedió ante la presión vecinal y muda el edificio educativo

Una empresa reconocida en Marcos Juárez

Las críticas apuntan contra la representante de la empresa, Lucrecia Cerutti, una mujer conocida en la ciudad por los habitantes y que hasta el momento se sigue comunicando con los reclamantes asegurando que todo se resolverá. Sin embargo, vecinos aseguran que fueron a reclamar días atrás a las oficinas de Canaan Viajes y no fueron atendidos por ella en ningún momento, mientras que por ahora las oficinas se encuentran cerradas.

Si bien una de las afectadas, Mabel Moretti, le informó a un medio local que esta no sería la primera vez que sucede algo así, muchos de los afectados afirmaron haber tenido buenas experiencias previas, principalmente por los precios económicos que ofrecían. Pero algo que destacan todos los testimonios es el crecimiento patrimonial que Cerutti habría tenido en el último tiempo, con la adquisición de inmuebles, vehículos y viajes personales.

Viale y la dolarización en los comercios: "en Argentina no estamos acostumbrados"

Algunos testimonios

Personas afectadas directamente o familiares de ellas se contactaron con PERFIL CÓRDOBA para comentar sobre sus experiencias. Entre ellos se encuentra el caso de Silvia, una mujer jubilada de 68 años que tenía previsto viajar a Brasil el 7 de marzo. Según explicó, su caso comenzó con su hija, quien viajó a Cancún el 17 de febrero y tuvo irregularidades con las fechas de aéreos y el alojamiento, pero igual pudo realizar el viaje.

Así no sería con Silvia, quien expresó con decepción y enojo que no puede hacer "ninguna demanda porque todavía no incurrió el incumplimiento", pero con la noción de que no podrá concretar sus vacaciones. "Nosotros ya nos comunicamos con el proveedor y el viaje se cayó. Ella no tiene un mango", explicó sobre la situación de Cerutti, con quien Silvia ya había viajado en el pasado.

Caso Lian: descartada por el momento la hipótesis de la curandera, sigue la búsqueda del niño

Otro caso es el de la madre de Jéssica, de 84 años, quien invirtió sus ahorros en un viaje a Punta Cana para el 18 de marzo. La mujer tenía previsto viajar junto a una amiga de la misma edad y habían abonado la totalidad del viaje en dólares, pero a raíz de la situación desde la empresa le informaron que no cuentan con los fondos para realizarlo, dándole la opción de una reprogramación o un reembolso a futuro, sin ningún tipo de garantías.

Fernanda también expuso sobre dos casos cercanos a ella. El primero, sobre las reprogramaciones de vuelos a Brasil de sus sus suegros, con modificaciones de horarios que se les informaron mal. El segundo, de sus padres que viajaban el próximo 8 de marzo a Brasil, habiéndolo contratado en septiembre del 2024, y que el miércoles debieron esperar hasta horas de la noche para obtener una respuesta de Cerutti, quien se negaba a hablar con las personas que exigían información clara.

A estos testimonios se suman otros casos que trascendieron, como el de un grupo de amigas que se enteraron en Ezeiza que no tenían hecha la reserva de sus pasajes, u otro grupo de 16 personas que debían viajar el 25 de febrero a Punta Cana y no obtuvieron ninguna respuesta por parte de Canaan Viajes.