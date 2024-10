Martin Baron: “Los periodistas no deben ser ni taquígrafos ni activistas”

El periodista estadounidense Martin Baron, exdirector de The Washington Post y del Boston Globe –donde lideró el equipo de investigación que reveló los abusos sexuales de la iglesia católica en esa ciudad norteamericana- y del Miami Herald –donde estuvo a cargo de la cobertura del balsero cubano Elián González-, brindó una charla en Córdoba sobre los desafíos de la profesión en un contexto de ataques crecientes a la prensa, y el futuro de su sustentabilidad a partir de los cambios tecnológicos.



Un día antes, el periodista habló en el marco del ciclo Redacciones 5G, un programa de formación de Telecom sobre innovación en medios y periodismo. La experiencia y prestigio de Baron se traduce en los 18 premios Pulitzer que ganaron las redacciones que lideró el periodista hasta su retiro en 2021.



En su charla Baron sostuvo que “muchas veces los periodistas hacen lo que quieren, eso no está mal, pero en realidad lo que deberían hacer es lo que quieren o necesitan quienes consumen los medios donde trabaja ese periodista. Es fácil: todos los días hay que preguntarse qué necesita la comunidad y allí hay que enfocarse. Hay que establecer una relación muy directa con los consumidores, es la mejor fórmula”.

Luego, Baron habló de la tensa relación que la prensa de Estados Unidos mantuvo con el expresidente Donald Trump. “Recuerdo que unos días antes de asumir su presidencia, Trump dijo que estaba en guerra con los medios. Cuando me consultaron qué opinaba de sus dichos yo dije que no estábamos en guerra, sino que estábamos trabajando. Y cité la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice que la prensa es libre”, sostuvo. Siguiendo esa línea, precisó que “los periodistas no somos taquígrafos ni activistas. Hay que mirar bajo la superficie. No ignoré a Trump, pero me centraba en el trabajo diario, en cumplir nuestra misión. Es algo demasiado sencillo, pero para mí fue una manera de sobrevivir en esa época”.

Rigurosidad

Tal como lo había planteado en una charla que brindó en Buenos Aires, Baron contó su experiencia de aplicar rigurosidad en la búsqueda de la verdad. En ese sentido, hizo hincapié en que “los periodistas no sólo tenemos que ‘decir la verdad’. Debemos mostrarla. No podemos limitarnos a decirle a la gente cuáles son los hechos. Y hoy contamos con las herramientas digitales para hacerlo”. De hecho, Baron relató que cuando era director del Boston Globe y obtuvieron la documentación que probaba los abusos sexuales de sacerdotes de la Iglesia católica, “los pusimos en contexto y los publicamos a todos, para que la gente tuviera acceso a la información de manera directa. Y la gente leía los documentos”.



La consigna, según Baron, debe ser: ‘Mostrar, no sólo relatar. Siempre, en todas las historias. Y en todos los lugares que podamos”. Para completar esa idea, comparó la tarea del periodismo con la de un abogado en los tribunales: “No basta con defender su caso con argumentos. Debe mostrar todas las pruebas”.

Trump y Milei

En tanto, el viernes por la tarde, el exdirector de The Washington Post sostuvo que “la democracia en Estados Unidos está en peligro”, en alusión a una hipotética victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



En la 80º Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) insistió en que, ante las históricas elecciones que se avecinan en EEUU, los periodistas “deben concentrarse en desentrañar las políticas y propuestas de Trump”. “Las políticas de Trump son las mismas que las de los países autoritarios: usar el Ejército para reprimir, encarcelar periodistas (por filtraciones sobre seguridad nacional) y amenazarlos, así como su deseo de retirar licencias de canales de televisión”.



Más tarde, comparó al magnate estadounidense con Javier Milei. “Trump y Milei son bichos raros. Los dos son autócratas, los dos favorecen las medidas autoritarias, pero hay diferencias grandes. Trump es proteccionista y Milei es libertario. Milei es globalista y Trump nacionalista. Hay una gran brecha entre las políticas de los dos pero hay aspectos de su personalidad que son similares: sus políticas y actitudes con respecto a la prensa son parecidas”, precisó.