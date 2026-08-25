Más de 8.000 personas celebraron el Día de las Infancias en un histórico festejo conjunto entre Mina Clavero y Cura Brochero

Más de 8.000 personas participaron este domingo de la celebración por el Día de las Infancias organizada en conjunto por las municipalidades de Mina Clavero y Villa Cura Brochero. El evento se realizó en el Polideportivo Municipal de Villa Cura Brochero y convocó a familias de ambas localidades y de distintos puntos del Valle de Traslasierra.

La iniciativa fue impulsada por los intendentes de Mina Clavero, Luis Leandro Quiroga, y de Villa Cura Brochero, Carlos Oviedo, quienes coordinaron equipos y recursos para desarrollar una jornada gratuita con actividades recreativas, espectáculos y propuestas destinadas a niños, niñas y sus familias.

Trabajo conjunto entre municipios

Durante el encuentro, Quiroga y Oviedo recorrieron el predio, compartieron actividades con los vecinos y participaron de la entrega de premios. Ambos destacaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre las dos ciudades para impulsar propuestas de alcance regional.

El festejo representó una de las convocatorias más importantes por el Día de las Infancias en Traslasierra y dejó como resultado una experiencia de cooperación entre dos municipios que, por primera vez, organizaron una celebración de estas características.

Desde ambas administraciones señalaron que esta articulación abre la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas conjuntas orientadas a la integración de las comunidades y a la generación de actividades para toda la región.

Conoc: se presentó una propuesta de acuerdo unificada en el concurso de agrupamiento del grupo

Una fiesta regional para miles de familias

El evento fue acondicionado con una temática inspirada en la argentinidad. Durante toda la tarde funcionaron distintos espacios recreativos con castillos inflables, kermeses, juegos, postas de entretenimiento, un rincón fotográfico, actividades inclusivas y entrega de golosinas.

Asimismo, se desarrolló una programación artística con espectáculos musicales y animaciones pensadas para toda la familia. Uno de los momentos más esperados llegó hacia el cierre de la jornada, cuando se realizaron sorteos de bicicletas, juguetes y dos consolas PlayStation, premios que fueron entregados personalmente por ambos intendentes.