Me verás volver

por Hugo Caric

Nunca más oportuno para Talleres aquello de que Maradona siempre vuelve. El partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata –a priori uno de los menos convocantes y taquilleros– se transformó en auténtico evento a partir del desembarco de Diego Maradona como nuevo DT del “Lobo”.

Más allá de la decisión de la Superliga de sostener el día y la hora originales (algo así como “el fixture no se mancha”), el juego del lunes 23 por la noche podría reportarle al club de barrio Jardín una ganancia extra de 200 mil dólares, si se agotan las 15 mil plateas que se pondrán a la venta.

Aunque el Estadio Kempes no sería habilitado para visitantes –Talleres lo gestionaría, aunque no hubo pedido de Gimnasia, según su vicepresidente 2º Mauro Coronato-, se estima que este nuevo regreso de Maradona será un episodio de la historia del fútbol que no querrán perderse muchos parciales de la “T” que hoy no figuran entre los 30 mil socios empadronados.

Inclusive no se descarta que, si vienen visitantes o la demanda de tickets supera las expectativas, se decida habilitar los 11 mil lugares de la Popular Artime, lo que representaría para las arcas albiazules unos 100 mil dólares más.



“Organizaremos una gran fiesta para recibir a Diego”, aseguró Andrés Fassi, el presidente de Talleres, apenas consumado el desembarco del “10” en la entidad platense. Fassi (como preparador físico) y Maradona compartieron los vestuarios del “Chateau” cuando el excapitán del seleccionado argentino vistió la camiseta de Belgrano en un amistoso ante Vélez que se jugó el 10 de julio de 1986, apenas 11 días después de la consagración mundialista en México.



“Estamos preparando algo diferente, aunque recién en la próxima semana nos pondremos en contacto con la gente de Gimnasia”, confirmaron desde la “T” luego del primer encuentro organizativo en el que se establecieron un operativo especial de seguridad y algunas restricciones para la prensa en la zona de camarines.

“Hay muchos pedidos no habituales del país y del exterior”, destacaron los encargados de receptar las acreditaciones.

Palabra de compadre

Daniel Valencia es ídolo de Talleres y tiene un vínculo especial con Maradona, quien fue su compañero en la selección. “Diego me genera mucho afecto y cariño, y me pone muy contento que vuelva a hacer lo que más le gusta. César Menotti, como siempre, dijo las palabras justas: ‘la cancha es el lugar donde Diego tiene que estar’. Eso le va a hacer muy bien. Creo que lo necesita”, sostiene el campeón mundial del ‘78.



“Diego nos demostró en estos días que sigue siendo un fenómeno mundial y que mantiene vigente ese aura increíble que otros no tienen. Estoy seguro que su presencia va a ser un plus para sus jugadores. Ya lo demostró en México con un equipo que estaba último y casi asciende. Ojalá sea positivo para Gimnasia, que está en una situación muy comprometida”, añade.

“Siempre voy a los partidos de Talleres junto a mi familia y esta vez no será la excepción. Ojalá lo pueda ver a Diego, sobre todo por mi hija María Inés, que es su ahijada. Sé que es difícil por los filtros que tiene. De todos modos, él sabe lo que sentimos por él”, destaca.

“A los ídolos no hay que olvidarlos y sé que la gente de Talleres lo va a tratar bien a Diego”, dice Valencia. Y destaca a la dirigencia de Gimnasia: “Ahora, con el diario del lunes, todos se quieren mostrar y saludarlo, pero lo cierto es que nadie lo contrataba y esta gente le dio una oportunidad”.

Una década después

La última vez de Maradona en el Kempes fue 10 años atrás, el 30 de setiembre de 2009, como DT del seleccionado argentino “local” que venció 2-0 a Ghana. Aquel amistoso fue determinante para la convocatoria de dos jugadores que resultaron decisivos en la última secuencia de eliminatorias para Sudáfrica 2010 ante Perú y Uruguay: Martín Palermo y Mario Bolatti.

Al imperio de Julio César

Con el ánimo en alto por una buena cosecha (tres triunfos, un empate y un traspié) que lo coloca en una posición expectante en la tabla de posiciones, Talleres visita hoy a Banfield por la sexta fecha de la Superliga 2019/2020.

El partido se juega desde las 13.15 con el arbitraje de Ariel Penel y en el equipo local comienza el cuarto ciclo como DT de “el Emperador” Julio César Falcioni, quien reemplaza en el cargo a Hernán Crespo.

El conjunto de barrio Jardín repite la formación de los últimos dos partidos: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Facundo Medina y Enzo Díaz; Tomás Pochettino, Andrés Cubas y Juan Ignacio Méndez; Franco Fragapane, Nahuel Bustos y Jonathan Menéndez.

Bis en Rosario. El Albiazul y el Taladro volverán a enfrentarse el próximo miércoles por los 16avos e final de la Copa Argentina. Los cordobeses vienen de eliminar a Laferrere y los bonaerenses dejaron en el camino a Juventud Unida de Gualaguaychú. Jugarán desde las 18.10 en la cancha de Newell`s y el vencedor jugará en la próxima instancia ante Almagro.