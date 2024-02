Miguel Puebla no es sólo el hermano de Damián

Miguel Puebla es un laburante. Es capaz de hacer cualquier 'changuita’ que le pidan. Se da maña para todo. Por eso, desde hace un tiempo trabaja en una empresa que hace mantenimiento. Le pone el hombro a la situación, se lo enseñaron en su casa su papá Miguel y su mamá Noelia y lo aprendió en su barrio: San Jorge. Por eso, no se resigna a su sueño de que las puertas del fútbol grande se le abran con alguna oportunidad. No claudica, más allá de que tenga 23 años. Miguel Puebla juega con la ‘10’ en la espalda, es guapo, encarador, maneja las dos piernas, tiene buen remate, juega en Villa Azalais, en la Liga Cordobesa, y hace unos años hizo un golazo inolvidable para el ascenso de Avellaneda. Además, es el hermano mayor de Damián Puebla, la figura estelar de Instituto en este 2024.

“Estoy feliz por lo que le está pasando a mi hermano. Él se debía jugar en la Primera de Instituto. Estoy contento, lo disfruto y lo apoyo lo mejor que pueda”, le cuenta Miguel a PERFIL CÓRDOBA. Tiene la tonada cordobesa bien marcada, al igual que su vínculo familiar. Por eso, cuando están tomando mate entre ellos, él se anima a darle consejos, decirle que esté tranquilo, que tenga la mente fría, que las cosas le van a seguir saliendo bien. Entonces, cuando lo ve salir al Monumental repleto o hacer goles o escuchar los elogios que recibe Damián, Miguel se emociona; como cuando dialoga con este medio y se quiebra. “Como hermano mayor, cada vez que hablo de mi hermano me emociono mucho”. Y da sus razones. Y comenzamos a narrar su historia.

Estuvo cerca de jugar en Instituto. “Estuve cuando estaba Bovaglio, pero no alcancé a quedar en Primera. Y a los dos meses, mi hermano me dio la noticia que iba a jugar en la Primera de Instituto”, cuenta. Las cosas de la vida. Fueron dos meses en los que no se sintió bien, porque él le quería cumplir el sueño a su abuelo, también llamado Miguel, que era fanático de la ‘Gloria’. “Pero tuve que hacer un click, y lo hice, para poder disfrutar lo que le pasaba a mi hermano”, explica y reconoce: “Sí, mi hermano está cumpliendo un poco mi sueño, porque yo había ido con la expectativa de firmar contrato y debutar en la Primera de Instituto como me había dicho mi abuelo”.

Cuando en 2019 hizo el gol del ascenso de Avellaneda, hubo una enorme repercusión y Miguel soñaba con recibir algún llamado. Pero esas comunicaciones importantes no llegaron. Hubo propuestas de clubes del interior, pero no esas que esperaba. “Tuve muchas trabas”, dice lamentándose. A veces las oportunidades son esquivas y los anhelos quedan en penumbras. “Cuando tenía 17 años, estaba en Villa Azalais, me llamó Talleres para ir a la liga local. Pero no se pudo, hubo trabas. Hubiese sido otra cosa si iba a Talleres. Mi vida hubiese sido distinta, incluso me hubiese cuidado diferente. Tenía la edad justa”, relata y su voz tiene un tono de lamentación.

Los que lo han visto jugar advierten que el juego de Miguel es similar al de Damián y él mismo lo confirma: “Tenemos parecido el remate, la misma forma de sacarse el hombre encima, manejamos las dos piernas. Tenemos una pegada parecida, jugamos casi igual y en el mismo puesto. Tenemos la misma identidad de juego”.

Años atrás Miguel le contó a este cronista que hacía trabajos de albañilería o de pintura, pero “que la calle está dura” y a veces no salía nada. Ahora está trabajando para una empresa que hace logística y mantenimiento para terceros. “Hago de todo un poco”, cuenta y se ríe.

—¿Qué sueños tenés para vos y para tu hermano?

—Yo sigo teniendo la expectativa de que este año pase algo conmigo en el fútbol. Vengo haciendo muy buenos años en la Liga y tengo el sueño de que suene mi teléfono para algún club. Y para mi hermano el sueño es que siga disfrutando lo que está viviendo. Hay muy pocos chicos a los que, a su edad, les pasa esto en nuestro barrio. Creo que, con este nivel, va a durar poco en Córdoba. Por eso disfrutamos el día a día con él.

ESTAMPA. Miguel Puebla en el terreno de juego, donde es feliz y sueña.