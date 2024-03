Mirko Kozar, la promesa de Atenas: “Es un sueño lo que estoy viviendo”

Atenas está atravesando una temporada atípica en su extensa y rica historia, ya que se encuentra jugando, por primera vez, en la Liga Argentina. Por ese motivo está enfocado de lleno en lograr un rápido retorno a la Liga Nacional de Básquetbol y fiel a su legado sigue promocionando a talentosos basquetbolistas. En el club de barrio General Bustos apuestan fuerte por Mirko Kozar, un pibe de 19 años que está dando que hablar cuando le toca jugar, ya que se ha convertido en una pieza importante en muchos de los juegos ganados por el equipo verde.

Por su edad, Mirko no llegó a vivir la época dorada del ‘Griego’. Sin embargo, su papá Javier le inculcó desde pequeño su amor por este deporte, el valor de Atenas en básquet nacional y lo que significaron jugadores como Marcelo Milanesio, Héctor ‘Pichi’ Campana, Fabricio Oberto y Juan Espil, por citar algunos. El tirador llegó desde Embalse al ‘Griego’ siendo un adolescente de 14 años y supo empaparse de la identidad del ‘Verde’. “Cuando era chico, ya viviendo en el club, veía los entrenamientos del equipo de la Liga y me di cuenta que quería jugar ahí. Ahora que estoy en Primera y encima jugando, siento que estoy viviendo un sueño”, dijo el pibe en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

A propósito de sus inicios, tras su formación en Fitz Simon de Embalse, recuerda: “Venir a Córdoba de tan chico fue como empezar la vida de cero. Por suerte me pude adaptar rápido gracias a los chicos que estaban en ese momento en el club y habían pasado por lo mismo”. Se adaptó, creció, se formó, participó de selecciones nacionales y siempre se destacó. De esa manera se ganó este momento en el equipo principal.

“La verdad es que estoy disfrutando mucho mi experiencia en Atenas. Me siento motivado y muy emocionado de formar parte de este equipo y por las oportunidades que se me están presentando”, expresó el jugador nacido en abril de 2005, quien confiesa que lo que más le gusta del básquetbol es la “competitividad”.

Mirko relató la importancia de las charlas con los jugadores más experimentados del plantel. A propósito, con su voz juvenil y pausada, contó: “Hablo mucho con los jugadores más grandes, tanto de básquetbol como de la vida. Eso genera mucha confianza en un juvenil y me ayuda. Si tienen que decirme algo bueno o malo me lo dicen y me hacen sentir como un mayor más”.

Su disposición para recibir orientación es clave para su crecimiento tanto en el deporte como en la vida. Y, dentro de ese combo, en su juego. Mirko es un jugador muy técnico y atlético y con muchos recursos ofensivos.

Y con la lesión de Máximo Araujo se ganó un lugar importante en el equipo, más allá de que se le van dando minutos progresivamente.

Los habitués a los partidos del ‘Verde’ destacan el talento del embalseño tirando el aro. Él, por su parte, reconoce: “Me considero un escolta con buen tiro y con una mentalidad muy competitiva”.

Atenas y la presión extra. Mirko celebra la clasificación a dos fechas del final de la fase regular en la Conferencia Norte. “La presión en esta divisional, debido a la historia y el legado de Atenas, es bastante alta. Además, todos nos quieren ganar por ser Atenas”. El juvenil basquetbolista resaltó: “Hacerse fuerte en casa fue crucial para la clasificación. Los puntos obtenidos de local fueron fundamentales para alcanzar el objetivo”.

HISTÓRICO. Atenas, por primera vez en su historia juega en la segunda categoría. “Todos nos quieren ganar”, reconoce el juvenil Kozar.



Atenas, clasificado a cuartos

Atenas cerró su participación en Córdoba en la fase regular, donde mostró su fortaleza ya que tan sólo perdió un partido en el Cerutti. Al ‘Griego’ le quedan por disputar dos cotejos de visitante: ante Jáchal de San Juan (27 de marzo) y Amancay de La Rioja (el 29 del corriente). El elenco que conduce Gustavo Peirone necesita ganar ambos juegos para cumplir con el objetivo de terminar en la primera posición en el apasionante mano a mano que mantiene con San Isidro, de San Francisco. No obstante, ya está clasificado para la próxima instancia. Luego de estos dos juegos, el certamen entrará en el receso previo a los cuartos de final de la Liga Argentina, con Atenas con un solo objetivo: el retorno a la Liga Nacional.