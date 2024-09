Muerte de bebés en el Neonatal: confirman la elevación a juicio tras el rechazo de las apelaciones de exfuncionarios

La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó este martes la elevación a juicio de la causa que investiga la muerte de bebés en el Hospital Neonatal tras rechazar las apelaciones de los exfuncionarios provinciales.

Ahora se deberá esperar el resultado del sorteo para determinar en qué Cámara de Crimen serán juzgados la enfermera Brenda Agüero, el exministro de Salud Diego Cardozo y otros exfuncionarios provinciales.

Todavía no hay fecha de inicio del juicio, aunque desde hoy la única certeza es que todos los imputados serán enjuiciados en un solo proceso penal con un tribunal integrado por ocho jurados populares y tres jueces técnicos.

De este modo la Cámara validó lo actuado por el fiscal Raúl Garzón en la causa iniciada en agosto de 2022.

Imputados

El abogado querellante Carlos Nayi explicó que “la Cámara de Acusación dispuso rechazar las apelaciones de los funcionarios y elevar la causa a juicio oral público donde van a juzgar a Brenda Cecilia Agüero como autora penalmente responsable del crimen de 5 neonatos y el intento de asesinatos de otros 8”.

Además precisó que en cuanto a las supuestas responsabilidades funcionales que hay "diez personas que deberán enfrentar graves acusaciones que tienen que ver con falsedad ideológica, violaciones de deberes de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado por la calidad funcional y por el hecho precedente que es esta cadena de asesinatos".





El letrado consideró en declaraciones a El Doce que "de no ser en la última parte de este año", el juicio se realizaría a "principios del año 2025".



Para Nayi es "una causa que no encuentra precedentes en la justicia del crimen, no de Córdoba, de Argentina". "En caso de ser encontrados culpables, Brenda Agüero le espera un solo resultado con respecto a la sanción: prisión perpetua. Los otros de ser encontrados culpables, prisión efectiva para todos”, enfatizó.