La diputada nacional Natalia de la Sota se refirió al fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Legislatura de Córdoba: el fallo de la Corte por Cristina agitó el debate universitario en Córdoba

Condena a Cristina

"La democracia y la paz son valores imprescindibles para el progreso de la Argentina, que nos costó muchísimo esfuerzo conseguir", sostuvo en una publicación de "X".

"Un fallo como éste en un año electoral, contra la principal dirigente de un espacio político, que además es consecuencia de un proceso judicial cuestionado, no le hace nada bien a nuestro país", agregó De la Sota.

Para la diputada de Encuentro Federal "es triste ver de nuevo a la sociedad crispada y dividida".

Política a Punto: la sentencia de Cristina le hace perder la calma a todo el poder en Argentina

"Tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó"

"Pese a tantas diferencias que públicamente he manifestado a lo largo del tiempo, hoy lo digo con claridad: tanto judicializar la política como politizar la justicia nunca ayudó, ni jamás ayudará a la democracia", expresó De la Sota.

"En este clima, no gana la paz, no gana la justicia, no gana la democracia y no gana la Argentina", concluyó en su opinión sobre la reciente sentencia.

De la Sota fue la primera diputada del justicialismo cordobés en pronunciarse sobre el fallo de la Corte en la causa Vialidad.