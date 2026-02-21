Nicolás Cabré: "El teatro es el lugar que hoy me permite tener la vida que elijo"

Nicolás Cabré atraviesa un presente de plenitud que se refleja tanto en los números de la taquilla, en el reconocimiento de la crítica y también en el plano personal tras su flamante matrimonio con la cordobesa Rocío Pardo.

Su paso por Villa Carlos Paz con la comedia “Ni media palabra” no fue uno más: la obra se posicionó rápidamente entre las más vistas de la temporada y además del fuerte respaldo brindado por el público, la propuesta le permitió quedarse con el Premio Carlos a Mejor Actor, uno de los galardones más buscados de la temporada.

Pero más allá de los laureles, el proyecto tiene un tinte personal profundo: marca el reencuentro en escena con su histórico ladero, Mariano Martínez tras más de dos décadas del inolvidable papel de ambos en “Son amores”, un reencuentro que generaba mucha expectativa en el público que encuentra en la obra varios “gags” de ese momento. Y por si fuera poco la obra también le permite compartir dirección con su mujer, Rocío Pardo.

En ese marco, Cabré dialogó con Perfil Córdoba y reflexionó sobre el éxito, la madurez profesional y la decisión de priorizar el escenario por sobre la pantalla chica. Para el actor, este presente no es fruto de la casualidad, sino de una búsqueda consciente de espacios donde el oficio se encuentre con el disfrute personal.

—Vienen de una temporada consagratoria, con la obra entre las más elegidas y un Premio Carlos a Mejor Actor en tu haber. ¿Qué sensaciones les deja este cierre en la Villa?

-Fue una temporada hermosa, vino mucha gente, nos eligieron y es una alegría que en el momento que atraviesa el país el público venga y haya optado por nosotros. Que decidan poner su plata para sacar una entrada es una responsabilidad que me tomo muy en serio. Yo siempre me enfoco en intentar que se vayan riendo; esa respuesta masiva ante la expectativa de lo que volveríamos a hacer juntos con Mariano hace que la temporada cierre por todos lados. Estoy muy satisfecho.

—Mucho se habló de la vuelta de la dupla Cabré-Martínez. ¿Sentís que el público encontró lo que venía a buscar?

- Nosotros buscábamos hacer una obra para divertirnos y que se divierta la gente, tocando un poco algunos recuerdos. Lo que siente el público son sensaciones las cuales vivo cada noche, puedo ver cómo se ríen, el saludo final, las fotos. De alguna manera es una mini fiesta con un agradecimiento por tantos años y por la buena onda que siempre hay y hubo entre nosotros.

—La obra tiene un ritmo vertiginoso. ¿Cuánto hubo que pulir el texto original de Fernando Schmidt para adaptarlo a la esencia de ustedes?

- Desde que leímos la obra por primera vez nos encantó, empezamos a visualizar la obra. Tuvimos que hacer algunos ajustes para que cada artista mantenga su esencia, y después cada uno le fue agregando su condimento que le faltaba. Desde que la vimos nos pareció super divertida. Es un material espectacular que hoy se ve plasmado con la identidad de cada uno.

—Hoy te encontrás dirigiendo y protagonizando, pero lejos de la ficción diaria. ¿Esa transición fue planeada o se dio naturalmente?

-Fue muy natural. Nunca fui una persona que quisiera hacer muchas cosas a la vez. Veo que la realidad cambió, pero yo hace tiempo venía haciendo teatro, que es lo que más me gusta hacer. No estoy muy empapado de las series y programas actuales que se hacen o se van a hacer, porque ya no soy parte de eso, a menos que aparezca algo que me enloquezca. Todo cambió y hay que entenderlo. Donde te corresponde estar, y donde estás de más. Van llegando nuevas generaciones que te van marcando el rumbo y por donde es. Lo vivo con naturalidad. Hoy disfruto de dirigir y de hacer teatro porque me permite tener una vida aparte de mi trabajo.

-¿Cómo es su rutina en Carlos Paz?

-Con Rocío pasamos mucho tiempo juntos, y compartimos gran parte de las actividades. Me levanto, entreno, luego descanso un rato a la tarde. Soy una persona que necesita tener su momento para llegar bien al teatro. Estoy participando de triatlones, y trato de cuidarme físicamente. Por eso digo que trato de ir entendiendo los momentos, ver cuál es la situación y posteriormente decidir que me corresponde hacer.

Ni media Palabra, comienza su recorrido por el país

Tras el cierre de las funciones de verano, el espectáculo protagonizado por Cabré, Martínez y el Bicho Gómez, se prepara para una ambiciosa hoja de ruta que comenzará con un regreso especial a Villa Carlos Paz durante el feriado extra largo Semana Santa. En tanto que la gira nacional tendrá su escala inicial los días 18 y 19 de abril en el Teatro Broadway de Rosario, para luego desembarcar en la Ciudad de Buenos Aires con una residencia de tres meses en la sala Picasso del Paseo de la Plaza.