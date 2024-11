Nicolás Massot: “La posible postulación de Schiaretti en CABA es una cuestión de algunos consultores”

-¿Schiaretti podría ser candidato a diputado nacional por CABA?

-Schiaretti tiene un rol absolutamente preponderante y es tal vez quien defina en la cabeza de mucha gente –en función de su actuación en las elecciones anteriores- la realidad de este espacio. Córdoba, en algunos aspectos, es una referencia para nosotros y la dicotomía tan berreta en esta provincia casi no pesó y las opciones de poder real no distan mucho una de otra, cosa que no sucede en Buenos Aires, La Rioja o Formosa. Creo que el peronismo de esta provincia ha logrado hacer carne este formato más moderado y equilibrado de plantear los temas sin tanto dogmatismo. Dicho esto, creo que sería un gran candidato en Córdoba y no hay que tomar en serio los rumores (de su posible postulación en Caba). No le asigno verosimilitud. Creo que es una cuestión de algunos consultores.

-¿La llamada avenida del medio es con Schiaretti embanderado?

-No sé si con Schiaretti embanderado. Por lo pronto, no es una cuestión nacional sino 24 elecciones provinciales. Se verán los formatos en cada distrito. Después, analizaremos el 2027 y quién puede liderar la propuesta de este espacio, pero lo que está claro es que Schiaretti es uno de los principales exponentes.

Las Paso pueden convertirse en un tembladeral para la política de Córdoba

-¿Está atravesando Milei su mejor momento?

-Las expectativas generadas por un camino trazado juegan un rol importante. Los gobiernos anteriores venían siendo tan malos que el programa del presidente Milei despierta expectativas a pesar de la dura realidad para algunos sectores, porque hay que decir que a otros sectores les ha ido bien. Ya lo vimos en otras experiencias, como por ejemplo en el gobierno de Macri, que a pesar de dos años muy duros, generó esperanzas y por eso la gente votó a su gobierno en las elecciones de medio término. Creo que estamos viviendo algo parecido y no creo que esto vaya a ser un desastre definitivo ni que tampoco vayamos a crecer a tasas chinas con un ‘Mandrake’ de presidente. Lo más probable es que veamos un derrotero parecido a otras experiencias en la que se aprecien bemoles y altibajos en la economía. Después, será cuestión de merituar lo económico con lo institucional y la gestión propiamente dicha, como la seguridad, la calidad educativa y la provisión de servicios públicos, que son cuestiones sobre las que hablamos bastante poco pero que en el balance de una gestión tienen mucho peso.

-¿Cómo se presenta una oferta electoral sólida si todos los análisis y estudios le dan una clara ventaja al gobierno nacional?

-No estamos pensando tanto en eso, aunque no voy a mentir: el año que viene es un año electoral y uno busca darle a la gente una oferta electoral que tenga que ver con lo que plasmamos en el Parlamento. Diría que el orden de los factores es al revés: no estamos pensando en lo electoral sino en un comportamiento determinado en el Congreso basado en políticas y no en personas. Ejemplos: estuvimos en contra de las retenciones y en contra del retiro de la movilidad jubilatoria, pero apoyamos el sendero del equilibrio fiscal. En función de eso se define un espacio electoral. Es posible que el año que viene la gente decida darle una nueva oportunidad al gobierno. Nosotros queremos darle a la Argentina una alternativa que la saque de la trampa de Milei o Cristina, que a los dos parece convenirles.