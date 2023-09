“No hay nafta súper”: estaciones de servicio colocan carteles por faltante de combustibles en Córdoba

Automovilistas y transportistas no pudieron cargar nafta súper ni gasoil por faltante de estos combustibles en estaciones de servicio YPF de Córdoba. Encargados de estos puntos de expendio aseguran que es una medida de la petrolera para “administrar los litros” en el marco del congelamiento de precios vigente hasta fin de año.

“Hay problemas de abastecimiento por el congelamiento, como anticipamos que ocurriría. A medida que va llegando fin de mes, como todas las estaciones tienen cupos, se van quedan sin productos”, refirió Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), a PERFIL CÓRDOBA.

En algunas estaciones faltan los dos productos, en otras sólo uno. Por ahora afecta a YPF, pero no descartan que pudiera haber faltante de súper y gasoil en estaciones de otras petroleras.

“En este momento no tenemos súper ni gasoil”, contó este miércoles al mediodía el encargado de la YPF de la avenida Juan B. Justo al 4500, Raúl Ibáñez, y agregó: “La petrolera no entrega y no sabemos los motivos, aunque muy probablemente obedezca a una desactualización de precios”.

Antes del congelamiento de precios vigente hasta el 31 de diciembre acordado entre el Gobierno nacional y las petroleras, “no había restricciones en cuanto abastecimiento de combustibles, pero desde mediados de agosto recibimos menor cantidad de la que solemos recibir”, explicó.

“Ni siquiera podemos abastecer a los que tienen cuenta corriente en nuestra estación. Y no podemos elegir a quién cargamos y a quién no”, se quejó.

Por su parte, Miguel Aspitia, encargado de una YPF en avenida Uruguay de Carlos Paz aseguró que a fines de agosto “empezó a escasear” el abastecimiento en su estación de servicio.

“Nos dan entre un 10 y un 20 por ciento menos de los que nos daban hasta el congelamiento de precios. Desde septiembre empezaron a entregar por cupos y por eso ocurre el faltante”, reveló.

En la villa serrana ocurre la particularidad de que, a partir de la llegada de los contingentes de estudiantiles en septiembre, muchos colectivos o diferenciales cargan en las estaciones de servicio locales y provocan rápido desabastecimiento. El problema podría ser mayor durante los fines de semana con el desembarco de turistas.