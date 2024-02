Nueva encuesta: la inflación es el principal problema para el 26% de los argentinos y cae la expectativa por el futuro de Milei

Una nueva encuesta se dio a conocer sobre la imagen del presidente Javier Milei y las preocupaciones de los argentinos. Se cristalizan las posiciones a favor y en contra del gobierno nacional: el núcleo intenso que califica la gestión como muy mala llega al 47% y supera a la suba de opiniones positivas (42%). El malestar acumulado trepa a 57%.

Esas son las principales conclusiones de un estudio de opinión pública de la consultora Delfos sobre 1786 casos realizada durante los días 8 y 13 de febrero.

En ese marco, el optimismo y el pesimismo quedan empatados a nivel general, al tiempo que sube la incertidumbre hasta 17%, acercándose a los niveles de diciembre pasado. El mismo patrón se observa respecto a las expectativas en materia de reducción de la inflación y de la inseguridad.

Cede el “aguante” al gobierno de Milei: el mes pasado, 53% seguía sosteniendo que había que tener fe y/o esperarlo porque no podía solucionar los problemas de muchos años en poco tiempo. Esa posición cae a 43% en febrero, 10 puntos porcentuales que se desplazan al no sabe y no contesta.

En la misma línea, los sentimientos de agrado en torno a Milei caen de 49% a 42%, por una suba de quienes no se definen y se refugian en otras respuestas. En este marco, la imagen negativa de Milei sube de 45% a 49% y llega al pico de la serie desde agosto 2023.

La economía, la principal preocupación

En sentido contrario, bajan quienes esperan tener problemas para afrontar los gastos y compromisos económicos de febrero de 75% a 62%, aunque desconocen cuál será su situación doméstica en el año.

La inflación (26%), la corrupción (14%) y la economía (11%) dejaron detrás a la inseguridad (3%), uno de las principales preocupaciones de los argentinos hasta hace pocos meses.

Sin embargo, 45% cree que la situación del país empeorará respecto al año pasado, lo que es la primera minoría de opiniones, muy por encima de los optimistas y de quienes esperan que todo siga como venía. En la misma línea, 46% espera que su situación personal empeore en 2024.

Este pesimismo predominante cuando se cumplen apenas dos meses de gestión grafica el impacto del ajuste y confirma un tránsito de conflictividad social para los próximos meses. El desgaste del capital político del nuevo gobierno es visible, aunque todavía no ingresó en zona de crisis