Nuevo jefe de la Policía en Córdoba: “vamos a trabajar para mejorar, tenemos un norte definido”

El ministro de Seguridad encabezó el acto de traspaso de mando en la explanada de la Jefatura de Policía. El comisario general Leonardo Gutiérrez se convirtió en el jefe de la fuerza y el comisario general Alejandro Mercado en el subjefe.

Se destacó la presencia de las autoridades judiciales en la explanada de Jefatura. Tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo, como el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; y varios fiscales. Además de la vicegobernadora y el intendente capitalino. Algo poco habitual en este tipo de traspasos.

Tras fijar los objetivos de trabajo con la nueva cúpula policial, Quinteros pidió una policía “más próxima, cercana y empática”. La jefa de la fuerza policial, Liliana Zárate Belletti, y el subjefe, Ariel Lecler, cedieron sus cargos a los comisarios generales Leonardo Gutiérrez y Alejandro Mercado, respectivamente.

Cambio de mando en la Policía de Córdoba: el nuevo jefe arrancó como bombero dentro de la fuerza

Quinteros, el flamante ministro quiero redefinir la manera en que la fuerza se vincula con el vecino. “Van a tener que llevar adelante estos nuevos desafíos que tenemos con la seguridad. Esta nueva manera que nosotros vamos a tener de vincularnos con la ciudadanía, más próxima, más cercana, más empática”, enfatizó.

El despliegue territorial será un eje. "La gente nos pide que los policías estén en las calles, que cambiemos el paradigma, y que la acompañe”, indicó Quinteros.

Así es el plan de seguridad que quiere implementar Juan Pablo Quinteros en la Córdoba de Llaryora

En su primer contacto con la prensa, el jefe de Policía Leonardo Gutiérrez demostró que no es un hombre acostumbrado al contacto con la prensa. Sin cuestionar el accionar de la conducción pasada afirmó que se trabajará mucho más. “Siempre hay cosas para mejorar, creo que nosotros tenemos un norte marcado, cada gestión deja huellas. Lo que estuvo mal tiene que servir para no cometer los mismos errores. Vamos a trabajar día a día, con el mayor de los esfuerzos. No vamos a cambiar nada. Esperemos que nuestra gente trabaje en calle, los desafíos son muchos”, expresó.

Trayectorias profesionales

En su trayectoria profesional, Leonardo Gutiérrez se desempeñó en la Dirección de Bomberos, en grupos especializados como la Brigada de Materiales Peligrosos (Brimap) y en el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar). También fue director de la Dirección General Departamental Norte en San Carlos Minas y Cruz del Eje. Más tarde, ingresó a la Dirección General de Policía Caminera. Luego fue titular de la Dirección General Departamental Sur. Sumó más de 34 años de servicio en la Policía de Córdoba.

En tanto, Alejandro Mercado es primera promoción de tres años de la Escuela de Policía, con 35 años de servicio. Como comisario inspector, estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales. Sus comienzos fueron en Policía Caminera de Laboulaye. Fue instructor de la Escuela de Policía. Lleva más de 25 años en la Dirección General de Investigaciones Criminales. Pasó por la Unidad Regional Departamental Punilla y la Unidad Regional Departamental San Justo. Además, es martillero y corredor inmobiliario matriculado.