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ALERTA SANITARIO

Operativo en Mendiolaza: secuestraron 370 kilos de carne clandestina

Las autoridades constataron graves incumplimientos en las normativas de traslado y faenamiento. Los productos fueron retirados de circulación para resguardar la salud pública.

OPERATIVO FAENA
OPERATIVO. Los inspectores detectaron mercadería sin trazabilidad ni cadena de frío. | .
Ariel Bogdanov
Ariel Bogdanov
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Un total de 370 kilogramos de productos cárnicos que eran transportados sin la documentación obligatoria ni las condiciones higiénico-sanitarias requeridas fueron decomisados este miércoles en la localidad de Mendiolaza. El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Ministerio de Bioagroindustria de la Provincia y personal municipal, en el marco de un control en ruta montado en el departamento Colón.

Durante la fiscalización, los inspectores exigieron la presentación del Certificado de Tránsito Electrónico (CTE), el Documento de Tránsito Único (DT-U) y las habilitaciones sanitarias correspondientes de los vehículos, constatando severas irregularidades tanto en los papeles como en el modo de traslado de la mercadería.

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El hallazgo confirmó que la carga circulaba en infracción a la normativa vigente, careciendo de cualquier respaldo que acreditara su procedencia legal. Al no cumplirse con las exigencias de resguardo y conservación para el consumo humano, los inspectores determinaron el decomiso total de la carga por comprometer directamente la inocuidad alimentaria.

OPERATIVO 2 FAENA

Las actuaciones labradas durante el operativo se sustentan en un amplio marco normativo provincial: la Ley N° 5542 de Marcas y Señales, la Ley N° 6974 de Faenamiento, Industrialización y Comercialización de Productos Cárnicos, el Decreto Reglamentario N° 4238/68 y la Ley N° 10.326 del Código de Convivencia Ciudadana.

Desde el área de fiscalización recordaron que los controles continuarán en distintas rutas y localidades cordobesas, e instaron a la comunidad a reportar cualquier irregularidad. Para denunciar posibles infracciones, los vecinos pueden ingresar a la plataforma digital de la Dirección General de Fiscalización y Control o comunicarse de manera gratuita a la línea 0800-8888-2476.

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