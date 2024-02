Pablo Albella: influencer para treintañeros que invita a “vivir y hacer lo que uno tenga ganas”

La famosa 'crisis de los 30' es un término que todos hemos escuchado en algún momento. Sin embargo, para Pablo Albella, el publicista detrás de la cuenta @holaestapablo, donde refleja la realidad de esta generación, no hubo un momento definido. "No siento que haya habido una, sino muchas", compartió entre risas.

Una de las más significativas tuvo lugar cuando no pudo celebrar su cumpleaños número 30 como esperaba. Recientemente mudado de la capital cordobesa al interior junto a su pareja, Franco, anhelaba una fiesta que, debido a la pandemia, no pudo realizarse.

Posteriormente, comenzó a cuestionarse aspectos clave de su vida, como la cantidad de trabajo deseada o la posibilidad de tener hijos. Fue entonces cuando encontró la inspiración para despegar en las redes sociales, compartiendo las experiencias de la adultez y buscando conectar con su audiencia.

"Mis videos a veces tienen un enfoque psicológico porque he estado en terapia durante 11 años, lo que me ha permitido analizarme profundamente, desde superar la timidez hasta liberarme de mandatos sociales", reflexionó. "Somos una generación diferente, atrapada entre querer dejar atrás ciertas cosas y no estar completamente listos para la libertad de los veinteañeros".

Con el humor como su principal herramienta, Pablo Albella retrata la vida cotidiana de su generación. Sus primeros pasos en el mundo digital se remontan a su colaboración en la cuenta de Lu Salvay (@lachicadelosvideos), hasta que decidió crear su propio perfil, donde ahora cuenta con más de un millón de seguidores.

Hoy en día, se define como un "treintañero de ley" y ha dejado su trabajo en una agencia publicitaria para dedicarse por completo a su contenido. "La muerte de mi padre me hizo darme cuenta de la importancia de hacer lo que realmente quiero en la vida", reflexionó.

Ofrece a su audiencia un video diario, creado de forma totalmente autónoma, desde la escritura del guion hasta la edición y publicación. Su objetivo es brindar un escape de la realidad y alegría a sus seguidores, evitando temas políticos o noticias controvertidas.

A nivel personal, encuentra su mayor apoyo en su pareja, con quien lleva una relación de 12 años, y en el tiempo compartido con amigos, familia y sus tres perros.

Recientemente, dio el salto del mundo digital al escenario con su unipersonal 'Hola +30', dirigido por Flor D'Agostino. Además, está finalizando su primer libro, una obra llena de anécdotas propias ilustradas por él mismo.

En resumen, el futuro para Pablo Albella es incierto pero emocionante. Le gustaría seguir explorando el mundo del teatro sin dejar de lado su presencia digital, que sigue siendo su principal pasión y ocupación.

Clara Angeletti - Revista Ocio