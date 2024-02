Patricia Bullrich a Llaryora: “No es Cataluña versus el resto del país”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, al asegurar que pertenece “al sector de la transacción que quiere todo para su provincia, pero nada para la Nación”.

Críticas

“Llaryora todo el tiempo habla del cambio, pero es todo para Córdoba. Y Córdoba es todo para Córdoba y nada para que la Nación salga adelante”, afirmó la ministra.

“Córdoba sale adelante si la Nación sale adelante, la Nación sale adelante si Córdoba sale adelante. Entonces no estamos separados. No es Cataluña versus el resto del país”, agregó en declaraciones a La Nación +.

“Tenemos que encontrar ese punto de acuerdo claro y ese punto de acuerdo claro no es ´a mí no me toqués nada, pero dame plata de la Nación´”, consideró Bullrich.

Respecto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la funcionaria nacional contó que “no quiso tocar lo de las retenciones, pero está más con ganas de generar un cambio”.

“Cada gobernador tiene que decir ´que pongo yo en la mesa´ para jugar un partido donde el cambio se realice o vamos a volver a repetir la historia de siempre en la Argentina”, sostuvo Bullrich.

Interna

Bullrich enfatizó en que "hay una lucha" entre "los que quieren el cambio y los que quieren la continuidad".

Además añadió que el "sector de Juntos por el Cambio que no quería el cambio perdió".

"Horacio tiene una obsesión con el consenso, pero hubo una discusión de una ley en donde el consenso decía `dejamela como está`. Los matices te llevan a que el cambio te lleva a cero", expresó en tono crítico a su rival en la interna de Juntos para el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.