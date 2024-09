Paulo Dybala tuvo su renacer con la 10 en la Selección

El fútbol es, también, para contar: es un relato. La belleza se escribe y por eso está lleno de crónicas futboleras sobre las hazañas de Mario Kempes, Daniel Willington, Diego Maradona, el ‘Dibu’ Martínez o Lionel Messi. Es cuando el fútbol se vuelve leyenda y Paulo Dybala parece estar en ese lugar de los privilegiados, con acciones que después se cuentan y perduran. El cordobés oriundo de Laguna Larga tiene goles, jugadas y partidos que hacen que el fútbol se consolide como relato.

De niño hizo un gol a los ocho segundos jugando en el torneo de fútbol infantil de Canal Doce; también de infante se recuerda un partido donde hizo cuatro goles para que Sportivo de Laguna Larga ganara 4-3 después de ir perdiendo por 3 a 0; en Newell’s de Laguna Larga no olvidan la final donde la rompió para que

la Quinta sea campeona de la Liga Independiente; en las inferiores de Instituto se rememora el golazo de tiro libre a Chacarita o el día que la rompió ante Independiente, y en la Primera de la ‘Gloria’ nadie olvida su debut ante Huracán, o los tres goles a Desamparados o el caño en Tucumán. Relatos que lo vuelven leyenda como los goles del ascenso de Palermo, en Italia, o el doblete en Champions League con la camiseta de Juventus ante el Barcelona, o el reciente triplete a Torino con la casaca de la Roma.

Y en la Selección nacional le faltaba ese partido que se volviera inolvidable. Quizás, sí, sus minutos en la final del Mundial de Qatar por un par de jugadas y el penal lo dejó inmortalizado; pero el jueves, en el partido por las Eliminatorias ante Chile, en sólo 11 minutos tuvo su partido para contar con el paso del tiempo.

Es que el oriundo de Laguna Larga no había sido convocado para esta fecha Fifa y entró a la lista por la ventana. Dybala no había ido a la Copa América y en Buenos Aires ya decían que su ciclo en la ‘Scaloneta’ había concluido. “Pensé que no iba a estar, pensé que no iba a volver”, dijo la ‘Joya’. Pero Lionel Scaloni lo llamó a último momento para enfrentar a Chile y Colombia y el llamado tuvo una sorpresa: usar la camiseta ‘10’ ante la ausencia de Lionel Messi. Usar esa camiseta, en Argentina, tiene toda una carga icónica. Con sólo citar a Diego Maradona, Mario Kempes o el propio Messi ya habla de su relevancia. Toda una carga para el retorno del cordobés a la albiceleste.

Dybala entró ante los trasandinos al minuto 79, con Argentina ganando 1-0. En la primera pelota que tocó, armó un jugadón que despertó aplausos en el Monumental. Y en el último minuto, con su zurda exquisita, clavó un golazo para sellar la goleada 3-0. Todo redondito.

Inolvidable. Un gol y un juego para recordar. “Poder volver, estar acá con mis compañeros, con nuestra gente espectacular que apoya un montón, fue especial. Sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Lio pero traté de representarla de la mejor forma, de entrar para dar lo mejor y creo que lo pude hacer”, dijo el futbolista de 30 años.

Una historia de números. Tras el partido ante los chilenos, el DT de la Selección argentina dijo: “A Paulo ni le consultamos por la camiseta, le dimos la 10 porque creemos que es un futbolista para tener esa camiseta”. Es que el dorsal ‘10’ no es ajeno a la historia de Dybala. En Sportivo y en Newell’s de Laguna Larga alternaba entre el 11 y ese número y en toda su formación en La Agustina de Instituto la 10 lo acompañó. Ya cuando debutó en Primera, con 17 años, dejó ese número. Con Darío Franco usó la ‘9’, salvo en los dos partidos de la Promoción ante San Lorenzo (en el 2012) que usó la ‘10’. En el Palermo de Italia usaba, también, la ‘9’, cuando fue a Juventus arrancó con la ‘21’ y en los últimos dos años se calzó la ‘10’; pero en la Roma ahora retornó al ‘21’, que también usó en la Selección en las Eliminatorias y en el último Mundial.

El jueves pasado en el Monumental y el martes próximo en Barranquilla tiene “prestada” la famosa e icónica ‘Diez’ y, por ahora, sabe muy bien cómo lucirla y hacerla valer.

EN LA ‘GLORIA’. Dybala en Instituto usó la ‘10’ en todas las inferiores, pero en Primera muy pocas veces, como en los partidos de Promoción ante San Lorenzo en el 2012.

¿LA SELECCIÓN EN CÓRDOBA?

El próximo partido de local de la Selección argentina por las Eliminatorias Sudamericanas será ante Bolivia. Ese juego está previsto para el mar tes 15 de octubre.

¿Dónde? La idea es que no sea en B u e n o s Aires y ahí entra en juego el estadio Mario Alberto Kempes . Hay optimismo en la Agencia Córdoba Deportes en cuanto a la posibilidad de traer ese partido a la provincia. Sin embargo, por el momento, el escenario que corre con ventaja es el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En la conferencia de prensa tras el juego ante Chile le consultaron a Lionel Scaloni por la posibilidad de que la Selección salga de Buenos Aires y el DT respondió: “Me encantaría ir a jugar al interior del país, pero yo no decido ni depende de mí. Intentaremos hacerlo. De mi par te haremos fuerza porque si fuera por mí, jugaría a la vuelta de mi casa”.