Peajes automáticos y sin "humanos" en Argentina: el gremio pide usar el ejemplo de Córdoba

La implementación del sistema de peajes automáticos sin barreras (free flow) en las rutas nacionales para mediados de 2027, impulsada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 196/2025, genera una profunda preocupación en el sector de trabajadores de peaje a nivel nacional. Gustavo Rossi, secretario general de la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA), manifestó su inquietud ante la falta de políticas claras de reconversión laboral por parte del gobierno nacional, contrastando con la experiencia exitosa en la provincia de Córdoba.

El sindicalista pide usar el "modelo cordobés" para evitar una desvinculación masiva de trabajadores. En Córdoba, destacó Rossi, desde 2018, en colaboración con el gobierno provincial, la empresa y la Universidad Nacional de Córdoba, se inició un proceso de reconversión laboral ante la inminente tecnificación de los peajes.

Gracias a esta previsión, "casi el 85% de los trabajadores de Caminos de las Sierras estarían en condiciones de desempeñar otras funciones" dentro de la empresa si se decidiera levantar las cabinas de peaje. "Ya en el 2018 nosotros en la provincia de Córdoba comenzamos con el tema de la reconversión laboral", recordó Rossi.

Además, señaló que en Córdoba "ya funciona el sistema de telepeaje en casi un 50% de las cabinas y continúan las capacitaciones para la reconversión de los trabajadores".

Que pasará en Nación con los Peajes

Sin embargo, la situación a nivel nacional es muy diferente. Rossi lamentó que intentos similares de reconversión laboral con el gobierno de Macri en 2018 no prosperaron tras el cambio de gestión. Peor aún, el actual gobierno nacional no ha mostrado voluntad de diálogo sobre este tema.

"Con el actual gobierno no hay forma de sentarse a hablar con algún interlocutor válido", afirmó Rossi, mencionando la frustrada comunicación con el renunciado presidente de Corredores Viales, José Luis Acevedo. La política decidida a nivel nacional parece ser "cerrar o privatizar directamente, con los trabajadores que queden en la calle. No hay una reconversión", enfatizó el líder gremial.

Un panorama crítico se cierne sobre la Mesopotamia, con la finalización del contrato de la empresa privada Caminos del Río Uruguay en abril. Esta situación dejará a 500 trabajadores en la calle, ya que la licitación para una nueva concesionaria está prevista recién para septiembre. "El gobierno nacional no previsionó de terminar una concesión de una empresa privada y empezar a otra. Trabajadores tienen en la calle", denunció Rossi.

El secretario general explicó que la diferencia en la implementación de la reconversión laboral radica en una "voluntad política" por parte del gobierno de Córdoba. Reconoce que el gobierno nacional tiene el derecho de privatizar, pero insiste en la necesidad de "acomodar esa transformación con el menos costo social posible para nuestros compañeros".

También señaló que la tecnología de peajes automáticos es una tendencia mundial, pero subraya que incluso en esos contextos suele haber una parte privada y otra estatal. Además, remarcó que incluso con el sistema free flow, se requiere personal para la asistencia técnica y el mantenimiento de los arcos lectores.

Desde el gremio, se intentó plantear al gobierno nacional, incluso al ministro Federico Sturzenegger y su segundo, Maximiliano Fariña, la posibilidad de incorporar en los pliegos de licitación tanto la reconversión laboral como mecanismos de cese laboral con indemnización para los trabajadores, pero no lograron establecer un diálogo efectivo.

"Si queremos mantener el trabajo, tenemos que volver a estudiar, a capacitarnos porque si no, no vamos a poder sostener la fuente de trabajo", había advertido Rossi a sus compañeros en 2019. Sin embargo, lamenta que "la decisión política en el gobierno nacional no contemple a las personas".

El plan de Milei para los peajes

El plan del gobierno nacional establece hitos para la implementación del sistema free flow: para el 31 de diciembre de 2025, todas las rutas nacionales deberán tener al menos una cabina de TelePase; para el 31 de diciembre de 2026, el 50% de los peajes deberán operar bajo el sistema free flow; y para el 30 de junio de 2027, la adopción será total.

El pago se realizará a través del sistema TelePase, permitiendo la interoperabilidad entre concesionarias. Si bien el gobierno argumenta que este cambio busca mejorar el flujo del tránsito, reducir accidentes y disminuir la contaminación, desde el gremio insisten en que la transición debe realizarse con cautela, considerando los costos operativos y el impacto social. UECARA continúa solicitando que se incluya la reconversión laboral en los pliegos licitatorios para evitar despidos masivos.

En la provincia de Córdoba, las rutas nacionales 8, 19 y 9, pertenecientes a Corredores Viales, no se verían afectadas en principio por estos cambios. Sin embargo, la preocupación del sector se centra en el futuro de los trabajadores a nivel nacional ante la falta de una política clara de reconversión por parte del gobierno central, contrastando fuertemente con la previsión y el diálogo que caracterizaron la transición en Córdoba bajo el liderazgo de Rossi y la colaboración de actores provinciales.