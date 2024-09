Penitenciaria retirada narra cómo sufrió violencia del exjefe, Gustavo Heredia, detenido la semana pasada

Carolina Quevedo fue pasada a retiro del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) en 2018. Tenía 40 años. Sin razones aparentes que lo justificaran, la jubilaron. Quien tomó la decisión fue el entonces jefe del organismo, Juan María Bouvier, detenido e imputado por cometer presuntos actos corruptos en el ejercicio de su función.

Quien le comunicó el retiro fue José Gustavo ‘Caña’ Heredia, el segundo de Bouvier.

Heredia fue detenido la semana pasada por orden del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, en un expediente que tiene a 16 exfuncionarios penitenciarios presos y 18 imputados. La investigación penal está destapando enormes canales de corrupción que comunicaban a altos mandos penitenciarios con abogados y presos.

Se sospecha que, a través del pago de coimas, permitían el ingreso a los penales de elementos prohibidos, como celulares, cargadores, droga, o brindaban beneficios como salidas anticipadas, entre otras prebendas.

PERFIL CÓRDOBA entrevistó a Carolina Quevedo. Ella interpuso en 2019 una demanda por violencia de género y maltrato laboral en contra de Heredia. Está a cargo de la jueza de Violencia de Género, Laila Córdoba. En una resolución del año pasado, la magistrada declaró violento a Heredia, por ejercer violencia psicológica hacia la mujer quien, además, era subalterna. Una copia de ese expediente se incorporó a la causa penal que tramita Gavier.

En agosto del año pasado, la jueza Córdoba sugirió al SPC reincorporarla, pero eso no ocurrió.

Quevedo había ingresado a la escuela para penitenciarios en 1997 y en 1999, ya egresada, comenzó a trabajar como oficial en lo que era la cárcel de mujeres del Buen Pastor.

En el 2018 la pasaron a retiro, cuando se desempeñaba como subdirectora de la cárcel de mujeres en el Complejo de Bouwer. Heredia era el director general del SPC, integraba la Plana Mayor y era el segundo de Bouvier.

JUAN MARÍA BOUVIER. Está detenido desde mediados de diciembre del 2023, imputado por presunta asociación ilícita. Gobernó el Servicio Penitenciario durante 15 años.

Tras ser jubilada a los 40 años, tuvo que buscar otro trabajo. Se desempeñó como empleada de seguridad en boliches. Y ahora lo hace en el Observatorio de Movilidad de Tamse. Ella actúa como un 911 de los choferes, en caso de una emergencia.

—¿Por qué la pasaron a retiro?

—Con el argumento de que se había concluido una etapa. Pero no era una razón lógica. No estaba de carpeta psiquiátrica, no estaba sancionada ni tenía calificaciones bajas.

—¿Qué pasó entonces?

—Sufrí todo tipo de acoso de Heredia durante 12 años, del 2006 hasta el 2018. Fue un capricho. Él no hacía buen uso del poder, sobre todo porque Bouvier se lo permitía. Era el segundo, le seguía en autoridad.

—¿Qué tipo de acoso?

—Sufrí acoso sexual, laboral, hostigamiento, denigración, gritos e insultos. Se intensificó los últimos años. El se cansó de decirme que quería tener una historia conmigo. Nunca accedí. Él abusó de su poder. Me pegó donde más podía hacerme mal, por el lado de mi carrera.

—¿Usted lo llevó a la Justicia?

—En 2019. Está en Violencia de Género, a cargo de la jueza Laila Córdoba. Ella sugirió en agosto del año pasado que me reincorporen, pero el Ministerio de Justicia no hizo nada.

—¿O sea, ni en la gestión de la exministra Laura Echenique ni con el actual ministro Julián López usted tuvo respuesta?

—La doctora (Cecilia) Lanzarotti, –exsecretaria de Gestión Penitenciaria– me cerró las puertas cuando fui a exponer mi caso. Nunca me llamaron para saber cómo estaba moralmente. Más allá de la merma económica, lo que más me afectó fue la parte emocional. Toqué fondo varias veces. Me sentí muy tocada, como el caso de Diego Concha porque la chica llegó a esa instancia. La gente que me conoce sabe lo mal que la pasé. Mis mejores pilares son mis hijos y Dios y las pocas personas que quedaron leales a mi lado. Mis hijos tienen hoy 19 años y me vieron derrumbada. Cuando fui a declarar a la fiscalía del doctor Gavier me afectó muchísimo. Hablé con la jueza de Violencia, Laila Córdoba, porque veía que no pasaba nada con Heredia. Y tampoco conmigo.

—¿Qué sintió tras la detención de quien fue su agresor?

—Tengo sueños recurrentes con mi trabajo, creo que es síntoma postraumático por todo lo que pasé. Esta semana soñé con el SPC y me desperté con un dolor en el pecho. Me llegaron muchos mensajes de compañeros diciendo que se está haciendo justicia, sobre todo por Heredia, y que tendrían que seguir cayendo otras personas más. Al margen de eso sentí alivio, lloré mucho. Mi caso no es el único. Para que se comprenda, él decía: “Si no te acostás conmigo, no te asciendo, te doy el traslado”. Aprovechaban una ocasión para tocarte, rozarte. No es que uno no quiera hablar. Te obligan a callar.

—¿Usted conocía todo lo que se destapó en el SPC?

—Escuchaba rumores, podía visualizar a lo lejos, pero no tenía pruebas. Hay muchos oficiales que elegimos el camino del bien. A nosotros nos apartaban de esas cosas. CuandoHeredia me dio el retiro le dije: “Sé que no soy de tu grupo, no te sirvo porque no me voy a prender”. Los rumores existen desde hace mucho. Cuando tuve pruebas en manos, las informé a uno de los jefes que hoy también está preso. Le dije: “Me llegó el dato, por si lo quieren investigar, que está entrando droga a (al pabellón de) máxima seguridad y arregla con la visita afuera”. Te frenaban, no te daban bolilla. En 2017, cuando yo estaba en Tribunales 2 un preso primario vino y me dijo: “Tengo miedo de hablar, pero hay un arma en el MD1”. Corren peligro los presos, mis compañeros que estaban ahí. Puede ser cierto o no, pero yo sentía la obligación de no esconder información. Cuando le dije a Heredia, me cuestionó: “¿Vos te acostás con ese choro?”. Eso me respondió. Ante ese tipo de situaciones yo le contestaba, no me quedaba callada. No encontraba razón para que me respondiera así. Era para denigrarme. Y al mes, apareció un arma en el MD1.

CORRUPCIÓN. La causa penal tiene 16 exfuncionarios del Servicio Penitenciario presos en la cárcel que debían cuidar.

—¿Cree que la investigación del fiscal Gavier está limpiando el SPC?

—Sí. Hay que hacer una limpieza muy grande. Las detenciones siguen, aún así continúan traficando, entrando celulares. No hay nada que los asuste un poco como para decir que hay que parar la corrupción.

—¿Usted quiere volver al Servicio Penitenciario?

—Sí. No quiero volver para vengarme o demostrar que logré lo que buscaba. Creo que esto me tenía que pasar para que mucha gente se anime a hablar. Hay quienes se fueron y se quedaron callados. Si yo vuelvo no sólo será por mí, sino por muchas y muchos a los que les cortaron la carrera. Mientras, seguían los que hicieron mal uso del poder y aportaron cosas muy negativas al SPC y a la sociedad. Como penitenciarios tenemos la función de dar un tratamiento a la persona privada de la libertad para que aprenda y pueda volver a la sociedad. Hicieron una universidad para el mal, los potenciaron en el mal.

Penitenciarios imputados y detenidos hasta ahora