Pese al rechazo del gremio, avanza en el Concejo el Ente de Fiscalización y Control municipal

En la reciente sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, se aprobó con mayoría la creación del Ente de Fiscalización y Control, un organismo encargado de gestionar las habilitaciones comerciales y reforzar la supervisión nocturna en Córdoba. El apoyo del radicalismo fue evidente, mientras que el Frente Cívico emitió votos en contra.

La oposición del juecismo se entendió, por parte del oficialismo, como un acompañamiento a los intereses del sindicato municipal (Suoem), que se opone firmemente. El peronismo logró la aprobación en primera lectura del proyecto.

Ahora, los pasos que continúan será convocar a una audiencia pública en los próximos días para recibir aportes de los vecinos y mejorar el estatuto. Luego, la segunda lectura en el recinto determinará la operatividad de la ordenanza antes de marzo.

Agencia Municipal de Fiscalización y Control: las claves del nuevo ente municipal que busca implementar Daniel Passerini

La asistencia perfecta de los 31 concejales cordobeses marcó la sesión extraordinaria, donde el peronismo, con respaldo del radicalismo, el PRO y Ciudadanos, alcanzó 27 votos afirmativos frente a 4 negativos del Frente de Izquierda y el Frente Cívico.

"Ya lo rechazamos en diciembre a esta iniciativa, lo presentaron como una agencia y no un Ente. Lo puede hacer la Municipalidad sin la necesidad de este organismo, solo falta mejor autoridad. Lo del Suoem es una chicana barata que le dicen a la prensa", sostuvo Martín Juez. Por el lado de la izquierda, Laura Vilchez rechazó la creación del Ente, cuestionando la necesidad y la ausencia de consulta a los trabajadores afectados: "no vemos necesario que para volver más eficiente la tarea de habilitación, haya que crear un nuevo ente. No se consultó a los principales afectados que son los laburantes", sostuvo la edil.

Por su parte, el radicalismo respaldó tras la inclusión de más de 20 aportes sugeridos. Martín Simonian, presidente de bloque oficialista, resaltó el acompañamiento de los 27 concejales y defendió la creación del Ente, acusando a la Izquierda y el Frente Cívico de decisiones políticas.

El rechazo del gremio

Tras la aprobación, el SUOEM presentó un documento expresando su rechazo y temor a la pérdida de tareas. Exigen la suspensión del proyecto y amenazan con medidas legales. Lo consideran que “resulta ambiguo, vago e impreciso en relación a los recursos humanos que ejercerán el poder de policía municipal en cumplimiento de las funciones que pretenden atribuirse al llamado Ente Municipal de Fiscalización y Control, en relación también al carácter jurídico de Ente, su carácter de persona jurídica distinta de la Municipalidad de Córdoba”.

Así mismo, agrega que es “un grave retroceso que aumenta el gasto público y pone en riesgo a las y los trabajadores municipales. Dado el desatino y desubicación del gobierno municipal, que, en el marco de una terrible crisis económica, parece perdido, creando sin explicaciones un ente costoso a modo de cueva de habilitaciones, que atenta contra las buenas prácticas administrativas, crea conflictos de interés y retrocede en el tiempo”

En resumen, la creación del Ente de Fiscalización y Control en Córdoba genera tensiones políticas y sindicales, marcando diferencias en la visión sobre la necesidad y efectividad de esta nueva entidad municipal.