Picat: “Lousteau está equivocado, su mirada se basa en una construcción política personal”

El diputado nacional Luis Picat no le esquivó a la tensa relación que mantiene por estas horas Rodrigo De Loredo y Martín Lousteau. El cortocircuito que terminó de exponer las profundas diferencias fue el voto de Lousteau en la Cámara de Senadores rechazando el DNU. Como presidente nacional del partido fue el único de los 14 senadores que se expresó de ese modo en la Cámara Alta.

“Creo que Lousteau está equivocado, tiene una mirada muy personalista que está basada en su construcción política hacia adelante y no hacia una construcción de país que necesitamos”, sostuvo Picat en ‘Con el diario del lunes’, el espacio de Perfil Córdoba y Punto a Punto en Canal 10 (lunes, a las 20).

Consultado sobre si las diferencias “pueden escalar”, Picat remarcó que “no hay una competencia a nivel interno”, pero puso de manifiesto que “sí se van a escuchar miradas diferentes de Rodrigo y Martín”. “De Loredo está tratando de construir algo y eso no implica que el radicalismo vaya a co-gobernar con La Libertad Avanza, sino que le va a marcar errores y aportar, tal como lo hizo con la Ley de Bases”, añadió.

En cuanto a la relación que el radicalismo mantiene con Javier Milei, Picat sotuvo que “le hemos tratado de hacer entender al Presidente que no todos somos Lousteau, porque el ataque ha sido hacia una figura en particular y no hacia el partido. Por suerte en las últimas semanas creo que ha aminorado su agresividad hacia la UCR, ya que hay muchos diputados y senadores que quieren ayudar, no quieren gobernar con Milei pero sí que al gobierno le vaya bien. De a poco lo fue entendiendo”.

Las diferentes visiones sobre la administración Milei tensaron la relación al máximo: Lousteau viene siendo extremadamente crítico de Milei, mientras que De Loredo plantea una relación pública dialoguista, aunque de respaldo a los cambios en modo shock que lleva adelante el Presidente.

Las posiciones encontradas de De Loredo y Lousteau pone en riesgo el plan de Evolución, el espacio que comparten y que tenía como objetivo hacerse fuerte primero en los principales distritos del país (como Córdoba y CABA) y luego darle forma a un proyecto nacional pensando en el 2027.