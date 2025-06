¿Política presa o presa política? El impacto del fallo contra CFK en las últimas encuestas nacionales

Desde que la Corte ratificó el fallo condenatorio de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) la semana pasada, ese tema copó la agenda. ¿Qué dicen las últimas encuestas nacionales? Entre muchas variables medidas, seleccionamos dos que permiten realizar un análisis comparativo de tendencias: 1) si la opinión pública percibe a CFK inocente o culpable 2) acuerdo vs desacuerdo con la condena. En el primer caso, cinco consultoras nacionales midieron ese contrapunto: según Zuban Córdoba, que relevó datos del 10 al 11 de junio, casi 41% la considera inocente, vs 53% que la cree culpable.

En tanto, CB Consultora encuestó del 11 al 12 de junio: según el informe, 33,5% cree a CFK inocente vs casi 59% que la ve culpable. A su turno, el último informe de Opina (relevó del 10 al 11 de junio) reportó 37% que cree en su inocencia vs 57% que la considera culpable. Más allá de los matices entre esas mediciones, las tres reportan advierten opiniones formadas junto con bajos niveles de ns/nc (menores al 10%).

Hay dos encuestas que se desvían de esa regularidad estadística relativa: por un lado, la de Opinaia, que arrojó 21% de no sabe, 25% que opina que es inocente vs 54% que la ve culpable (gráfico abajo). En este caso, la consultora no reportó las fechas del relevamiento. La otra es la de Pulso Research, que relevó datos del 7 al 12 de junio: reportó 27,2% que cree que CFK no es culpable, el doble que cree lo contrario y 18,2% que no sabe (gráfico abajo).

El promedio de estas cinco mediciones comparables arroja 34% que la considera inocente vs 55% que la cree culpable; 11% no sabe. Si comparamos esos datos con el caudal obtenido por las principales fuerzas políticas en la primera vuelta presidencial de 2023, la proporción que cree en la inocencia de CFK se ubica en mismo orden de magnitud (considerando el error muestral medio) del casi 37% de los votos que sumó Sergio Massa por Unión por la Patria (UP), mientras que la sumatoria de Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA, 29,99%) y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JXC, 23,81%) componen la mayoría en torno al 55% que la cree culpable. Esto confirma que el fallo de la semana pasada básicamente refuerza el plexo de creencias preexistente.

Lo mismo se ratifica al hacer zoom en la segunda variable, que fue medida por DC Consultores (relevó del 10 al 11 junio) y Opina: en el primer informe, casi 30% está en desacuerdo con la condena a CFK, vs 70,2% que está de acuerdo. Según Opina, 43% está en desacuerdo, vs 55% de acuerdo.

Finalmente, D´Alessio/IROL (relevó del 11 al 12 de junio) no midió estrictamente acuerdo vs desacuerdo sino los sentimientos generados por el fallo: las emociones positivas funcionan como aproximaciones al acuerdo, y las negativas como aproximaciones al desacuerdo. En este caso, 54% expresó reacciones favorables, vs 38% que exteriorizó reacciones desfavorables.

El promedio de esta segunda variable arroja casi 35% favorable a CFK vs 60% desfavorable; de nuevo, con apenas matices, el impacto replica los caudales del peronismo por un lado vs los del antiperonismo (acumulación de LLA + JXC) por otro. En síntesis: 1) esto perfila un escenario de polarización asimétrica que confirma al peronismo K como la referencia identitaria opositora por antonomasia 2) refuerza al actual oficialismo como antítesis del kirchnerismo, en detrimento del sello cambiemita y 3) tiende a diluir a las terceras vías moderadas y posiciones dialoguistas, como profundizaremos en la próxima nota de este espacio.

