Por Ganancias la Provincia perdería $50 mil millones sólo este año

Con inflación corriendo al 10%, 12%, mensual es complejo tener referencias de valores de la economía sobre casi todo. Lo mismo pasa para los ingresos y erogaciones públicas. El propio ministro de Finanzas de Córdoba advierte que se pueden tener referencias y estimaciones sobre el impacto de medidas como la quita de Ganancias, pero al desconocer la evolución de la suba de precios es complejo cuantificar su dimensión final.

Con todo, desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio evaluaron que el impacto del no cobro del impuesto a las Ganancias para la mayoría del universo de la cuarta categoría de ese tributo puede ser muy fuerte para Córdoba. En estimaciones del economista Ariel Barraud y parte del equipo del IIE el costo para lo que queda del año sería de $49 mil millones en el caso de Córdoba.

Los investigadores parten de estimar que el monto global de la medida sería de 1 millón de millones (1 billón). “La estimación que tomamos es que el impacto fiscal, mirando los números de la oficina de Presupuesto, sería de 1 billón de pesos, el 0,6% del PIB y puede crecer a más de 3 billones si se aprueba para el año que viene. Es un monto importante, prácticamente tenés 800 mil a 1 millón de personas que no pagarán $300 mil por tres meses, les devolvés un millón de pesos a casi un millón de personas. Es el cálculo grueso y promedio. Es un número útil para pensarlo”, dice Barraud.

Para el economista no es tan relevante si son 900 mil millones o 1 billón, como sí lo es decir que el 60% de esto lo tienen que soportar las provincias. Con ese número el impacto en Córdoba sería de $49 mil millones. Así, Córdoba perdería un 8% de la recaudación anual, pero puede ser más o menos el 10% de la recaudación mensual de la provincia en algunos meses como agosto pasado.

“Para los ingresos de último trimestre el recorte es muy importante. Son $50 mil millones en el caso de Córdoba, que vos tenías calculado que ibas a tener y ahora de golpe no los tenés. Es importante, te descalza en un momento clave del año, cuando hay más gasto, más ejecución, aguinaldos. Esto básicamente dice que Córdoba tendría que subir los impuestos un 8% real para compensar esta baja. En el caso de Córdoba no es tanto porque no depende tanto de los ingresos por coparticipación que llegan desde Nación, pero hay otras provincias, como Formosa que esta menos plata les implica un recorte del 50%”, detalla Barraud.

-¿Efectos directos e indirectos?

-Hay varios efectos. No solo modificas la estructura tarifaria y la haces más regresiva, sino que tiene efectos concretos sobre los déficits fiscales nacionales y provinciales, que cada uno tendrá que salir a buscar su estrategia. La estrategia lógica de la Nación será emitir esta plata que no va a tener, pero las provincias no tienen forma de emitir así que las afecta directamente. Por eso uno quizás hubiera esperado más reacción por parte de los gobernadores o de los representantes de estas provincias. Veremos que termina pasando en el Senado.

El otro efecto esperado es más inflación porque toda la baja que tiene que soportar Nación se va a financiar con más emisión porque no hay otra fuente. Ninguna política de las que se está anunciando tiene otra vía de financiamiento. Ni baja de gasto, ni endeudamiento ni nada. Va todo a déficit. Y el déficit como no tiene fuente alternativa de financiamiento se financia con emisión y va todo a inflación. Como señal para las expectativas inflacionarias es malísima. Siempre tratamos de evitar hablar de híper, pero con estas medidas vamos en ese camino.

-¿Mirando 2024, es fiscalmente sostenible mantener esta quita?

-Mantener esto implica perder 1 punto del PIB. Hay que pensar que el Presupuesto 2024 se presentó el 15 de septiembre y no tenía adentro ninguna de todas estas medidas que están surgiendo ahora, que son paliativas, pero la de Ganancias se presenta para tener efectos en 2024 y para adelante. Cambias la estructura tributaria por ese lado, tenés que presentar cómo compensarla. Si gana, la oposición tienen que ponerse a pensar cómo van a bajar este punto extra de déficit que no estaba en el mapa.

Impacto municipal. El 20% de los ingresos que Córdoba recibe por Coparticipación de la Nación se coparticipan a su vez, en los municipios. Así, si la pérdida por lo que queda del año se estima en $49 mil millones el impacto que deberán soportar intendentes y jefes comunales puede acercarse a los $10 mil millones.

“Córdoba toma su masa y coparticipa parte de la propia Coparticipación nacional, Ingresos Brutos e inmobiliario. Lo concreto en este caso es que si te baja la Coparticipación la masa coparticipable a municipios también baja. Son $10 mil millones menos para los municipios que no es un valor menor y que tampoco pueden emitir”, repasa Barraud.