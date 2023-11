Presupuesto 2024 en Córdoba: La oposición alertó que el gobierno se retira con un tarifazo para los cordobeses

Luego de casi cuatro horas de debate, a 25 minutos pasadas las 23, en la 35° sesión en la Unicameral, el presupuesto 2024 presentado por el ministro de finanzas Osvaldo Giordano para la administración del gobernador electo Martín Llaryora fue aprobado por el bloque de Hacemos por Córdoba y el bloque Identidad Peronista (49 votos) y rechazado por toda la oposición (12).

El proyecto elaborado según los pedidos expresos y siguiendo los lineamientos que estableció el futuro mandatario, contempla una la actualización del Impuesto Inmobiliario Urbano, el rural y el automotor. Como así modificaciones en cuento a Ingresos Brutos. Todos tendrán variaciones, aún no calculadas con precisión.

La crítica más detallada y dura llegó a de la mano de los legisladores opositores Marcelo Cossar y Cecilia Irazuzta. El radical alertó a la cámara con el "impuestazo que se viene" y la legisladora independiente expuso las erogaciones estatales mal asignados, la falta de atención a las escuelas y la continua creación de Agencias para evadir el control de los gastos .

"Ustedes van a someter a los cordobeses a un tarifario que jamás hemos visto. Un tarifazo para el año 2024, con la mayor carga tributaria. Van a actualizar el inmobiliario, el automotor e ingresos brutos. Se están yendo por la puerta de atrás con un impuestazo, llegaron con el 30% de descuento a los impuestos. El ciclo De La Sota – Schiaretti cierra con un impuestazo", sostuvo el legislador de Juntos por el Cambio.

Juan José Blangino (Hacemos por Córdoba), titular de la comisión de Economía y Presupuesto, explicó con anterioridad que el presupuesto actual prevé una mayor austeridad en el gasto público, como así también continuar con el ahorro corriente que se ha gestado a lo largo de los últimos años.

Para el legislador libertario se viene una gran suba de impuestos a manos de Martín Llaryora: “un impuestazononón” en Córdoba

"Este presupuesto que venimos a presentar, sin lugar a dudas, representa un rumbo claro en lo que hace a materia de desarrollo productivo para nuestra Córdoba", comentó.

El turno del legislador Álvaro Zamora Consigli continuó con las críticas al presupuesto. “No logro definirme el nombre, no si llamarlo “Plan Pala Mecánica”, “Plan Topadora” o “Plan Camión Batea”, porque de reducción de impuestos no hay ni rastro. Viene con un fin netamente recaudador, como nunca lo he visto”, expresó el representante de Encuentro Vecinal. Agregó que le pide a los cordobeses estén atentos "porque todos los meses le van a aumentar los impuestos".

Matías Chamorro sostuvo que el nuevo presupuesto y los cambios en el impuesto inmobiliario establece que “se podrá aumentar un 100% el impuesto del inmueble si este reviste como vivienda vacía u ociosa, impactando en las propiedades para alquiler”. En consecuencia, para quienes se dedican a los alquileres temporarios, que compiten con el sector hotelero, “son medidas que incentivan las unidades para alquiler”.

“Mucho dibujo y un 0800 ministro, para contestar todas las dudas. Un paquetazo de leyes para hegemonizar todo”, reclamó Noelia Agüero de la Izquierda Socialista. A este nuevo ajuste lo vamos a resistir en las calles, junto al pueblo trabajador.

Balotaje 2023: Schiaretti nuevamente volvió a criticar a Sergio Massa por la inflación

Luciana Echevarria amenazó con levantarse de su sillón en la Unicameral y abandonar la banca de la nueva Izquierda. “Esto es un paquetazo, no solo harán obras públicas sino compras sin control”. Alertó que le van a “sumar un dos porciento de recorte a los aportes de la Caja de Jubilaciones, otro golpe a los trabajadores y jubilados. Ustedes son los responsables de la Caja”.

Cecilia Irazuzta alertó que el costo Córdoba va en aumento, “este modelo no tiene ninguna virtud social”. En el mismo sentido, Maria Amelia Moscoso Cardozo de Encuentro Vecinal expuso con ejemplos la necesaria mejora incumplida en Hospitales y escuelas.

Dante Rossi, indicó que el impuesto inmobiliario “irá creciendo acompañando el aumento salarial” y enumeró todos los nuevos fondos que serán creados por la futura administración. ”Como si nos hicieron tomar una pastilla al estilo la película (haciendo mención a la escena de la película Matrix), nos quieren hacer creer una realidad que no existe”, concluyó.

“Voy a hacer defensa de la obra pública y la voy a hacer como un legislador del interior. También como un ciudadano que vivió en calle de tierra, que no podía tomar agua potable y como cualquiera de esos ciudadanos que vio la transformación del gobernador Schiaretti”, destacó el legislador y productor agropecuario Ricardo Zorrilla en defensa del Presupuesto y pidió que Llaryora mantenga esa misma línea. Justificó el aumento del inmobiliario rural “ya que el fondo de desarrollo agropecuario se estaba desfinanciando”.

Mas tarde, apuntando a los gastos reservados y al presupuesto de la Universidad Provincia, lanzó sus dardos María Caffaratti. “Para qué quiere un ministro fondos reservados, todos los fondos públicos requieren control, todos”, expresó.

Al final, Leonardo Limia, presidente de la bancada oficialista se alegró que se esté aprobando un presupuesto equilibrado “con obra pública, con seguridad en las rutas y vinculación con el sector privado”. Para el legislador “habrá transparencia y es un presupuesto moderado que tiene la participación del futuro gobernador Llaryora”.