Proponen limitar delegados gremiales y prohibir asambleas en horas de trabajo

El debate por la reforma laboral sigue sumando capítulos en Córdoba. La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, con el apoyo técnico del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, elaboró una propuesta para modificar parte de la ley sindical vigente, en particular en lo que refiere a la cantidad de delegados gremiales permitidos por empresa y el modo en que se desarrollan las asambleas sindicales.

El foco está puesto en el artículo 45 de la Ley 23.551, que regula la representación sindical. Los empresarios cordobeses consideran que la normativa actual, vigente desde 1988, está desfasada frente al contexto actual, dominado por la digitalización de las comunicaciones y la necesidad de optimizar la productividad en los procesos industriales.

Desde la Cámara Metalúrgica, a través de la asesoría técnica de Economic Trends que preside Gastón Utrera, señalaron que el esquema de representación actual responde a un tiempo en el que no existían herramientas como el teléfono celular, el correo electrónico o las aplicaciones de mensajería instantánea. “En ese entonces, la única forma de comunicación con los trabajadores era presencial. Hoy, la realidad es otra y los medios digitales permiten una interacción fluida sin necesidad de paralizar la actividad productiva”, se afirma en el documento.

“No queremos limitar la representación sindical, sino adecuarla al siglo XXI para que no afecte la competitividad de las empresas”, añadieron desde la Cámara. En ese sentido, José Manuali, gerente General de Pertrak S.A. y vicepresidente segundo de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, sostuvo que “el desafío que enfrentamos es la urgente necesidad de reducir costos para mejorar nuestra competitividad y competir en mejores condiciones con los productos del exterior".

Empresas alertan por demandas “prejubilatorias” y piden cambios en la ley laboral



En diálogo con Perfil Córdoba, añadió que “por eso estamos trabajando tan a fondo en este conjunto de reformas, entre ellas la de legislación laboral, entendiendo que tenemos que reformar todo lo que actualmente esté generando costos laborales no salariales evitables, pero sin afectar derechos de los trabajadores”.

Un límite a la cantidad de delegados

La propuesta sugiere modificar el artículo 45 de la Ley de Asociaciones Sindicales, reemplazando el actual mínimo obligatorio de delegados por un tope en función de la cantidad de trabajadores. Según el planteo, las empresas contarían con un delegado cada 50 o 100 empleados, y se sumaría uno más cada 200 adicionales, sin importar la cantidad de turnos que tenga la planta.

Este límite, según el análisis empresarial, evitaría que en empresas con distintos turnos se multiplique la cantidad de representantes gremiales, lo que genera costos adicionales, baja productividad y dificultades en la coordinación interna. “Es de sentido común adecuar la cantidad de delegados gremiales, definiendo una exigencia menor. Más que corregir una ley mal hecha, estamos proponiendo modernizar una ley que quedó desactualizada”, precisó Manuali.

Adicionalmente, los industriales proponen incorporar un nuevo artículo 43 bis, que impida la organización de asambleas sindicales durante el horario laboral, o en espacios que perjudiquen el normal funcionamiento de la producción.

Desde la Cámara argumentan que “hoy los delegados pueden estar conectados en tiempo real con sus bases a través de herramientas digitales, por lo que la necesidad de reuniones presenciales en la fábrica está desactualizada”.

Manuali sostiene que “la propuesta de modificación referida a la no realización de asambleas, o cualquier tipo de reunión que afecte al normal funcionamiento de los procesos productivos, implica plasmar algo que hoy no está explicitado en la normativa laboral, pero que todos deberíamos acordar: parar un proceso productivo implica reducir su competitividad y, por lo tanto, no perjudica sólo a la empresa, sino también a los trabajadores, cuyo puesto de trabajo depende de esa competitividad”.

OIT y el equilibrio con la productividad

La propuesta no busca eliminar la representación gremial ni debilitar la organización sindical, remarcan los industriales. Para sustentar su proyecto, citan recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en sus informes sostiene que la representación sindical debe existir, pero sin afectar la operatividad de las empresas.

El texto propone un equilibrio entre “la defensa de los derechos laborales y la necesidad de que las compañías mantengan sus niveles de productividad” en un mercado cada vez más competitivo y tecnificado.

Industriales cordobeses proponen una reforma laboral quirúrgica para ganar productividad

“Queremos proteger el derecho de los trabajadores a estar representados, pero sin que eso se convierta en un obstáculo para el desarrollo de la actividad industrial”, destacan desde la Cámara Metalúrgica. “En definitiva, la reforma busca actualizar la representación gremial sin poner en riesgo la competitividad”, añaden.

Reforma integral y contexto productivo

La propuesta forma parte de un plan integral de reforma laboral que la Cámara Metalúrgica viene promoviendo para mejorar el clima de negocios y bajar los costos de producción, sin afectar los derechos laborales fundamentales.

El documento, que ya circula entre empresarios y legisladores, apunta a que las modificaciones sean tratadas en el Congreso como parte de un paquete más amplio que incluya otros aspectos vinculados al mercado de trabajo, como la contratación, los sistemas de indemnización y la flexibilización de jornadas.

Desde el sector privado insisten en que si no se modernizan las relaciones laborales, el país seguirá “con altos niveles de informalidad, baja productividad y pérdida de competitividad internacional”. Por ahora, el proyecto no fue presentado formalmente, pero los industriales cordobeses ya iniciaron gestiones con dirigentes políticos y sindicales para poner en debate la iniciativa y sumar apoyos en la discusión legislativa que se viene.