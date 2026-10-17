¿Qué tan fácil es habilitar negocios en el país?

Desde Idesa presentamos el Índice Fácil Productivo, una nueva medición que evalúa qué tan fácil es habilitar un negocio en 30 municipios argentinos, entre ellos dos de la provincia de Córdoba: la capital y Río Cuarto. A diferencia del Índice Fácil, que mira los trámites desde el vecino, este relevamiento adopta la perspectiva del emprendedor y del empresario: todo lo que debe atravesar alguien para abrir sus puertas.

Durante el mes de mayo relevamos cómo eran los trámites necesarios para habilitar 12 tipos de negocio, desde kioscos, farmacias y restaurantes hasta clínicas, estaciones de servicio e industrias, y evaluamos tres dimensiones: el proceso del trámite (requisitos, documentación, digitalización), la gestión y regulación (marco legal, plazos, guías) y la experiencia del emprendedor. El puntaje va de 0 a 100.

Los resultados muestran que todavía existe un amplio margen para avanzar en la simplificación de los trámites: el municipio mejor posicionado alcanza 60,9 puntos sobre 100 y sólo 5 de los 30 relevados superan los 50 puntos.

¿Cómo le va a Córdoba y Río Cuarto?

En la comparación nacional están dentro de los puntajes más altos la Ciudad de Córdoba, que se ubica en el segundo lugar del ranking, con 59,03 puntos, apenas por detrás de Tres de Febrero (60,90). Río Cuarto quedó quinta, con 52,70, de modo que las dos ciudades cordobesas relevadas integran el grupo de desempeño más alto, junto con Santa Fe y Luján. Para dimensionarlo, otras grandes ciudades del interior quedaron más abajo: Mendoza (41,51), Rosario (40,16) y Paraná (38,66).

Claramente el CIDI es un diferencial para las ciudades de la provincia de Córdoba, que permiten iniciar algunos trámites de forma online y realizar los pagos a través de medios digitales. La habilitación online (HOL) es un diferenciador clave que permite posicionar a Córdoba entre las ciudades que más han trabajado para simplificar los procesos de los negocios de bajo riesgo.

¿Qué pueden mejorar?

Sin embargo, ninguna de las dos ciudades está exenta de desafíos. En Córdoba, la información todavía no está del todo ordenada: el emprendedor debe registrarse en más de una plataforma y recurrir al asistente virtual para encontrar datos que deberían figurar en la guía de trámites, sin fichas específicas por rubro. Además, aunque existen encuestas de atención, al momento del relevamiento no se encontraron publicados sus resultados. En Río Cuarto, la guía digital pública tiene oportunidades de mejora, buena parte de la información se brinda de forma presencial y se le pide al emprendedor información que el municipio podría obtener desde otros organismos.

¿Qué obstáculos aparecen en el resto del país?

El relevamiento identificó cinco oportunidades de mejora generales. En el 85% de los trámites se le pide al emprendedor información que el municipio ya posee o puede obtener de otros organismos. Sólo 10 de los 30 municipios tienen trámites completamente online. Todos exigen al menos un trámite previo y, en 7 de cada 10, se piden en promedio cuatro o más requisitos por trámite. En el 38% de los trámites no fue posible saber cuánto cuesta habilitar. Y en 21 de los 30 municipios falta información sobre si el municipio consulta o no sobre cómo le fue al emprendedor en su trámite.

“Va a impactar de manera crítica en los esfuerzos de la familia”: la preocupación por las matrículas para 2027

Además, la modernización avanzó de forma despareja: habilitar un kiosco suele ser más digital que hacerlo para una industria o una clínica. Es lógico que esas actividades tengan controles más exigentes. El problema no radica en qué se exige, sino en cómo se exige: un control puede ser claro, digital y previsible, o convertirse en un recorrido presencial y burocrático.

¿Se puede mejorar?

Sí, y el informe propone una hoja de ruta gradual según el punto de partida de cada gobierno local. Para municipios como Córdoba y Río Cuarto, que ya están en un grupo más avanzado, el desafío es automatizar e interoperar: que el Estado deje de pedir documentos que ya tiene, que se mida el tiempo total desde la perspectiva del emprendedor y que, en actividades de bajo riesgo, se pueda habilitar primero e inspeccionar después. Adicionalmente, trabajar en conocer y difundir la experiencia de los emprendedores permitiría a los gobiernos saber si van en la dirección correcta.

¿Qué es el Índice Fácil Productivo?

Es una herramienta que mide la facilidad para abrir negocios a nivel municipal, inspirada en el libro "El fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital", publicado por el BID en 2018. Su objetivo es generar evidencia para que los municipios aprendan de las buenas prácticas de sus pares y para que quien quiera emprender encuentre un camino claro, previsible y sin vueltas innecesarias.

(*) Economista Senior de Idesa