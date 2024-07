Quinteros: “Todo policía que se desvíe aunque sea medio centímetro del deber, va a ser sancionado”

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, afirmó que “todo policía que se desvíe aunque sea medio centímetro de deber que tiene que cumplir, va a ser sancionado”.

“Nosotros no encubrimos absolutamente a nadie. Damos a conocer todos los hechos”, expresó el ministro de Seguridad provincial en declaraciones a Mitre Córdoba.

Córdoba: un policía fue detenido acusado de presunto abuso sexual calificado

Preocupación

“Por supuesto que nos preocupa del hecho. No voy a hacer referencia porque está investigando un fiscal y una vez que interviene un fiscal y conociendo de qué se trata la cuestión me parece que no podemos entorpecer la investigación dando datos que me parece que tienen que surgir de la causa”, explicó al ser consultado sobre la detención de un policía en Cruz del Eje por presunto abuso sexual calificado.

“Nos preocupa cualquier accionar policial contrario a la ley, pero también le digo que ni bien nosotros tomamos conocimiento de estas circunstancias inmediatamente el Tribunal de Conducta de la Policía, Dirección General, pasa los antecedentes al órgano de control de la fuerza e inmediatamente se lo pasa a pasiva o a licencia”, precisó el funcionario.

Además aseguró que “hay más de 20 mil policías en actividad por lo cual tenemos algunos que se desvían del camino”.

“Ser policía es una cuestión cívica de entregarse al otro, salir a proteger la vida del otro. Nos preocupa y nos preocupa mucho la capacitación”, añadió Quinteros.

“Acá no hay buenos y malos policías. Acá están los policías y los delincuentes que se disfrazan de policías. El policía es vocacional y actúa conforme a la ley”, enfatizó el ministro.