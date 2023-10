Racing: una de cal y una de arena

El 23 de julio parecía una utopía creer que Racing de Nueva Italia, a tres fechas del final de la fase regular de la Primera Nacional, mantendría la categoría. Es que, tras la derrota ese día en Mendoza ante Deportivo Maipú, la ‘Academia’ acumulaba 15 partidos sin triunfos.

Sin embargo, a la fecha siguiente logró una victoria clave ante Independiente Rivadavia, uno de los animadores de la Zona B, y comenzó la recuperación. A tal punto que hoy tiene asegurada su participación en la segunda división del fútbol argentino. Claro, hubo resultados ajenos que sirvieron. La goleada que el viernes pasado le propinó Quilmes a Tristán Suárez fue determinante. Ese triunfo se celebró en Nueva Italia, debido a que la derrota del ‘Lechero’ le aseguró la permanencia a Racing.

Con esa tranquilidad, los dirigidos por Diego Pozzo enfrentaron a Ferro por la fecha 32 del certamen, pero fue con derrota 1-3, en un partido en el que se defendió mal y, además, no atacó bien.

El primer tiempo fue parejo, pero los errores defensivos del albiceleste fueron determinantes. A los 12’, Jony Herrera jugó rápido un tiro libre para Alexander Díaz que, ante la pasividad defensiva, remató desde afuera del área y abrió el marcador. Reaccionó Racing a los 19’: Axel Oyola empató con un disparo de media distancia. Jugaba mejor el elenco cordobés, pero a los 35’ otra vez la defensa no protegió a su arquero, Matalia no salió bien y Herrera de cabeza puso el 2-1. Encima, a los 2’ del complemento, Ferro, con una carambola que ayudó a Patricio Boolsen estableció el 3-1. Ya no hubo reacción, a pesar de los cambios ofensivos.