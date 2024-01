Racing y Estudiantes, listos para dar batalla

La Primera Nacional 2024 ya tiene fecha de inicio y los dos representantes de Córdoba alistan los motores para el arranque del torneo, en el que se asumen como protagonistas. Racing de Nueva Italia y Estudiantes de Río Cuarto se han reforzado en todas sus líneas con claras pretensiones de no pasar desapercibidos. El certamen arrancará el primer fin de semana de febrero: la ‘Academia’ tendrá su debut el domingo 4, desde las 17, visitando a Guillermo Brown de Puerto Madryn,

mientras que el ‘León’ hará su presentación de local ante Deportivo Madryn, el mismo

4 de febrero pero a las 20.

‘Academia’ de ilusiones. Cada vez que se pone en marcha un torneo, en Nueva Italia se generan expectativas, más allá de que la empresa sea difícil. La historia del club obliga esa ilusión. Por tal motivo, a pesar de que será su segundo año en la categoría tras su retorno después de 17 años, en Racing afrontan la temporada mirando optimistas el horizonte.

Hasta el momento incorporó 16 futbolistas (tres de ellos serán anunciados en las próximas horas). Quizás no haya un nombre rutilantedebido a que el mercado de

pases en el fútbol argentino, de acuerdo al contexto económico del país, generó que las condiciones sean más austeras. Pero la llegada de varios refuerzos de experiencia invita a la ilusión. En ese sentido, la ‘Academia’ disputó el viernes pasado un partido a mistoso de preparación ante Atlanta. Lo hizo en el estadio Miguel Sancho ante un buen marco de público que pudo ver en acción al elenco que conduce Diego Pozzo y, fundamentalmente, a las caras nuevas. Se jugaron dos tiempos de 35 minutos cada uno, y el elenco de Nueva Italia ganó 2-0 con goles de Axel Oyola y Facundo Curuchet. Racing alineó a Joaquín Mattalía; Lautaro Geminiani, Fernando González, Gianfranco Ferrero y Rodrigo Sayavedra; Abel Bustos, Leandro Fernández, Diego García y Axel Oyola; Facundo Curuchet y Bruno Nasta. Lamentablemente el juego terminó con incidentes entre los futbolistas de ambos clubes.

Pretensiones de protagonismo. Estudiantes debutará en el torneo ante Deportivo Madryn en el estadio ‘Antonio Candini’, con la misión de repetir o superar lo hecho en la campaña pasada, donde llegó a semifinales del Reducido. El conjunto del sur provincial hizo un gran recambio para esta temporada. Con la llegada del nuevo entrenador, Gustavo Raggio, hubo bajas relevantes entre las que se destacan el defensor Gonzalo Maffini y los delanteros Mateo Bajamich y Luis Silba. Sin embargo, las incorporaciones estuvieron a la altura de las circunstancias: hasta el momento llegaron 18 futbolistas, con la idea de brindarle al DT jerarquía, cantidad y calidad. Además regresaron jugadores históricos como Víctor Beraldi y Nicolás Foglia.

Esta tarde, desde las 18.30, jugará su primer amistoso de pretemporada enfrentando a Deportes Cobreloa de Chile en el ‘Imperio del sur’. Tras este compromiso, viajará a Buenos Aires para enfrentar a equipos de la categoría.

FORMATO DE JUEGO

El certamen de la Primera Nacional 2024 será un campeonato de 38 fechas a dos rondas. Se jugará con el mismo formato que en 2023, es decir dos zonas y una final entre ambos ganadores para decretar el primer ascenso a la máxima categoría, más un reducido para definir el segundo ascenso. Habrá un equipo más en relación a la edición anterior, ya que se registraron tres ascensos y dos descensos. Por tal motivo, serán dos zonas de 19 equipos cada una: Racing de Nueva Italia formará parte del Grupo A, junto a San Martín (T), Patronato, Chacarita, Quilmes, Tristán Suárez, Talleres, Arsenal, Estudiantes, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, San Martín (SJ), Güemes, Gimnasia (Jujuy), Deportivo Maipú, Alvarado y Guillermo Brown. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto integrará el Grupo B, junto a Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Dep. Morón, CADU, Atlanta, Chicago, Atlético Rafaela, Mitre, Gimnasia (Salta), Gimnasia (Mendoza), Aldosivi y Dep. Madryn.