Recesión cruda y compleja transición, el diagnóstico de industriales

“No lo voy a decir y si me lo preguntan lo niego. Pero la mayoría estamos al límite al hartazgo. No se puede seguir trabajando así, sin saber si te conviene vender, cuando compras lo que tenes que traer de afuera para producir y con suba permanente de impuestos para financiar la emisión. Me estoy poniendo una fábrica en Paraguay. Traigo chapa de Brasil más barata y más rápido, me subsidian parte de las exportaciones y también puedo desgravar Ganancias. La presión inicial que es 30% te diría que queda en un 10%. Es mucha la diferencia”.

“Acá vinimos a tratar de tirar algunos mensajes. Pero es muy difícil. La sensación que nos queda es que para ninguno de los tres espacios el sector productivo privado, el sector industrial es un eje importante. Escuchá los discursos. Fíjate cuántas veces dicen la palabra ´industria´”.

Los dos testimonios son de referentes de la industria de la provincia, de grades firmas y cámaras empresariales de mucha representatividad. Pintan, con matices, lo que están decodificando los industriales cordobeses: pocas expectativas y la necesidad de cubrirse ante lo que viene. ¿Qué viene?

Después del repunto post pandemia que se vivió entre 2021 y 2022 este año el sector industrial tuvo varios cimbronazos: impacto colateral de la sequía, menor demanda, menor capacidad de oferta por la falta de dólares, suba de tasas de interés que complica el crédito. Al estancamiento actual le sobreviene el interrogante sobre con qué nivel de desequilibrios acumulados se llega a diciembre y, luego, como se concatena eso con el programa económico del gobierno que viene.

“Creo que está claro que se vienen 4, 5 meses de recesión importante, la pregunta es como administrar esa recesión. Como generar un colchón para las empresas, las familias, sabiendo que estos meses van a ser difíciles y cómo apuntamos a ver una recuperación a partir de abril y mayo que va a definir el 2024 y el 2025. El problema de restricción externa lo vas a tener hasta que aparezca la cosecha nueva. Ahí vamos a ver. La recesión va a ser fuerte y vas a demandar menos dolores de los que demandas ahora. Pero vamos a una economía mucho deprimida durante muchos meses”, explica un economista y consultor que dialoga con empresarios industriales de primera línea y que visitó Córdoba en el marco del 15° Coloquio de la UIC.

Para el analista, se vienen al menos dos trimestres muy crudos. “La conclusión más firme es que el primer semestre de 2024 va a ser recesivo. El efecto arrastre de 2023 y los malos meses que van a ser enero y febrero nos dejan una recesión fuerte para el primer semestre y va a ser difícil que lo que puedo recuperar la economía en el segundo semestre pueda compensar. Lo importante es que al menos, desde el piso, empiece a recuperarse y apuntar que en 2025 sea expansión y crecimiento. El 2024 es muy difícil que no sea recesivo”, plantea.

El camino a la estabilización. Uno de los “peso pesados” que bajó a Córdoba fue el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien dejó su impresión en un breve diálogo con Perfil Córdoba.

-¿Hay algo del libro blanco de la UIA que se esté tomando?

-Nos estamos comunicando con los equipos que están trabajando en el caso de Juntos por el Cambio, y con el gobierno actual también hablamos. El IVA sobre alimentos por ejemplo, es una medida que habíamos propuesto nosotros, pero para los sectores de menores ingresos. Hay que plantear que se necesita una reforma global fiscal, es un tema central en cualquier estrategia.

-¿Qué sintió cuando vio esto del paro activo promovido por el gobierno?

-Sorpresa, creo que toda la política debe ser cuidadosa, toda la política. Sigo en esto a Felipe González, más que poner el sable sobre la mesa, lo que hay que hacer es construir el dialogo para consensos que son necesarios. No puede haber un parlamento que vote leyes a partir del 10 de diciembre si no hay consenso.

-Usted ha vivido las híper, ¿cree que hay síntomas para una nueva o estamos lejos?

-Creo que no hay que descuidarse, no soy economista, pero no hay que descuidarse.

-¿Les preocupa la transición al nuevo gobierno?

-Me preocupa la transición hacia la estabilización macro económica, desde ya. Llegar a esa estabilización es necesario e imprescindible. No hay otra.