Rechazo cordobés a la Corte Suprema que quiere Milei

Mientras algunas voces de la oposición dialoguista que recorren a diario los pasillos del Congreso advierten por lo bajo de una movida libertaria para desviar la atención, desde Córdoba surgió el rechazo formal y orgánico a la propuesta del gobierno de Javier Milei en torno a sus dos candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Hace 20 días, la administración Milei confirmó la propuesta del juez Federal Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco. Además, anunció que nominará a Manuel García-Mansilla en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.

Con las fichas puestas sobre el tablero de la política, el poder libertario oficializó la movida con su propuesta para renovar la cúpula del máximo tribunal de justicia del país.

Desde la oposición dura denuncian que Milei busca una ‘Corte adicta’. Entre los dialoguistas menos críticos –algunos de ellos con tonada cordobesa– apuntan a una estrategia del mileísmo que busca instalar el tema para “desviar la atención” al advertir de la imposibilidad de reunir los números que se requieren en el Senado.



La crítica apunta a que la Cámara alta debe reunir los dos tercios de los miembros (48) para prestar acuerdo a los nombramientos que impulsa el gobierno libertario que habita la Casa Rosada. Algo muy complicado de lograr con la supremacía opositora del PJ-K, salvo que se tejan acuerdos al máximo nivel, entre Milei y Cristina Kirchner.

La salida de Maqueda de la Corte persigue el objetivo de quebrar una mayoría integrada por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, además del cordobés. El plan, según fuentes con vínculos en la Justicia, busca inclinar la balanza hacia el lado de Ricardo Lorenzetti, un nexo en el nuevo esquema libertario.

Por diferentes motivos e intereses, tanto Luis Juez como Alejandra Vigo ya levantaron un muro de ‘no pasarán’ a la Corte Suprema que quiere Milei. El líder del Frente Cívico, quien se muestra como un aliado del libertario pero con poder de crítica, blanqueó su rechazo al nombramiento de Lijo, mientras que la referente del PJ Capital viene sosteniendo su negativa a avalar una Corte de cinco hombres.

Bajo la premisa de ‘quien avisa no traiciona’, Juez habló del tema con Milei en el almuerzo que mantuvieron a solas hace unos días atrás. El senador cordobés le dijo que no avalará el pliego del actual juez federal de primera instancia en lo Criminal y Correccional.

Al manifestar que se trata de un acto de coherencia, según sus dichos, el excandidato a gobernador afirmó: “No voy a acompañar la designación de Lijo” ,y agregó: “Lo sabe el Presidente”.

En un tiro por elevación, el senador remarcó: “No creo que en la Corte necesitemos un operador político, necesitamos juristas. Así que no me van a encontrar militando de ninguna manera”. De este modo se pronunció el integrante del Consejo de la Magistratura (CM) en declaraciones a Radio Mitre Córdoba.



Ante la consulta de PERFIL CÓRDOBA desde el entorno del senador se excusaron de hacer mayores comentarios. “Sobre Lijo no hablará”, manifestaron.

Cabe recordar que hace dos semanas, el legislador nacional motorizó ante el Consejo de la Magistratura que se abra la denuncia disciplinaria contra el juez Lijo, que está ‘pisada’ desde hace más de un año. “Yo no soy de los que dicen una cosa y hacen otra”, remató el senador en sus declaraciones de los últimos días.

Avanzada PJ. Hasta el momento la senadora Vigo no se pronunció respecto a las candidaturas de Lijo o de García-Mansilla impulsadas por el gobierno de Milei. “No dijo nada”, respondieron desde su círculo próximo respecto a la pregunta de este medio por el actual juez federal.

Sin embargo, la referente schiarettista en el Senado apuntó su rechazo a la falta de perspectiva de género en la propuesta anunciada por el Ejecutivo Nacional para la Corte Suprema. “Es un retroceso significativo”, advirtió en el momento de conocerse la decisión presidencial.

“Estoy convencida de que en pleno siglo 21 es inadmisible la falta de perspectiva de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sería un enorme retroceso”, aseveró la senadora peronista al compartir hace dos semanas, junto a la vicegobernadora Myrian Prunotto, un encuentro de mujeres dirigentes del departamento Colón.

En el marco de su reclamo al máximo nivel de la cúpula de poder libertaria, Vigo fogonea la aprobación de su proyecto de ley que busca el equilibrio de género en la CSJN y en los tribunales federales colegiados de justicia de todo el país.

En su planteo, la cordobesa argumentó la necesidad de que la Corte Suprema esté compuesta –por lo menos– en un 30% por mujeres. En lo concreto, Vigo promueve la modificación del artículo 21 del Decreto-Ley 1285/58 para obtener representación federal de distintas jurisdicciones e integración en un mínimo de 30% de mujeres.

Unicameral. En una movida que contó con el visto bueno de la espada schiarettista en la Cámara alta del Congreso, el oficialismo y sus aliados rechazaron en la última sesión de la Legislatura el anuncio del gobierno libertario de nominar dos varones para integrar la Corte, aunque hubo muchas abstenciones opositoras.

De igual modo, a instancias de la bancada UCR, el PJ consiguió que la Cámara aprobara una resolución que instruye a los tres senadores cordobeses para que se abstengan de prestar acuerdo a los pliegos de las designaciones mencionadas, hasta tanto no se garantice la inclusión e igualdad de las mujeres para la cobertura de vacantes. La iniciativa estipula también que se siga igual criterio en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Desde el oficialismo, Julieta Rinaldi, objetó la “inequidad de género” en el acceso a la magistratura, al rechazar el “techo de cristal” en la justicia, y cuestionar “una clara discriminación en la selección”.

"En el esquema de Justicia se observa que de los cargos máximos el 71% corresponde a varones y sólo el 29% a mujeres. Esto no se debe a una escasa profesionalización de las mujeres o ausencia de idoneidad, sino que es una clara discriminación en la selección”, enfatizó.

En la oposición, la juecista Gloria Pereyra fustigó: “No puede haber justicia si primero no hay justicia de género”. Por su parte, Brenda Austin (UCR) aseguró que “sin mujeres no puede haber mejor justicia”.

“En la base, el 57% son mujeres, pero en los cargos de mayor jerarquía no llegan al 30%. Esto demuestra que donde no hay normas de acción positiva que favorezcan su participación en los órganos de toma de decisiones, esta per se no crece”, completó la radical.

Lo cierto es que, con matices varios, el arco político representado en la Unicameral emitió una instrucción a los senadores por Córdoba que choca de lleno contra el plan del poder libertario ideado para la Corte.