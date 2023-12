Reforma del Estado: el oficialismo confía en que el paquete de leyes logrará el aval del Congreso

Tras las primeras medidas económicas que se conocieron el martes por la tarde el gobierno nacional avanza en el plano legal y normativo para que esta semana que comienza se empiece a trabajar sobre las reformas estructurales que plantean.

En ese sentido, en las últimas horas y en declaraciones radiales el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro fue quien confirmó las dos herramientas con que se canalizarán esas reformas:

-Un paquete de leyes amplio que buscará una reforma estructural del Estado nacional, con la supresión de ministerios, secretarías, subsecretarías y buena parte de la plana política. También la eliminación de gastos que se consideran superfluos del Estado; otro eje sería una reforma tributaria para avanzar en un alivio fiscal hacia contribuyentes y empresas del sector público. Aquí es donde se centra el optimismo del oficialismo.

“Hasta el kirchnerismo nos va a apoyar, por qué no apoyarían leyes que son en beneficio dela gente. Con esto vamos a ayudar a la gente”, aseguraba esta semana el diputado nacional por Córdoba, Gabriel Bornoroni.

Pero el paquete puede incluir otros aspectos más ríspidos. Por caso, si se incluyen algunos lineamientos que se filtraron en la semana, podría proponerse un cambio en el sistema previsional que alargaría los tiempos para llegar a la jubilación. Y ni hablar de los palos en la rueda que pueden surgir su hay modificaciones en el plano laboral. Se sabe de las iniciativas para, entre otras cosas, eliminar la indemnización por despido y adoptar para amplios sectores el modelo de la Uocra.

-Un decreto de necesidad y urgencia para “quitar obstáculos al sector productivo privado y alentar la inversión”, según se escucha de los funcionarios libertarios. En concreto implicaría una serie de medidas para retirar al Estado nacional de mercados en donde su nivel de intervención generó fuertes distorsiones. Así se liberarían precios y tarifas, se desregularían servicios como el de telefonía y las prepagas y también se dejaría el libre albedrío para mercados claves como el sector inmobiliario.

La expectativa con Menem. El panorama para aprobar un paquete de medidas tan amplio sólo se conocerá definitivamente cuando se tenga el detalle del contenido de lo que se enviará al Congreso. Pero a priori, no parece una tarea sencilla para un oficialismo que está en franca minoría y tendrá que negociar con fuerzas en un Congreso sumamente disgregado y atomizado.

Con todo, como se dijo, en LLA son optimistas. Y anclan ese optimismo en la performance de Villaruel en el Senado, pero sobre todo en Martín Menem, en la cámara baja.

“Creemos que la gente está bancando mucho lo que se está planteando, el pulso de lo que se ve en la calle lo vemos bien. Incluso hay gente que está entendiendo que la inflación que tenemos hoy es la consecuencia del descalabro que dejaron y hasta se habla de las Leliqs. La gente está entendiendo”, remarcan en el entorno de Milei.

“Victoria es muy muy hábil, es abogada, conoce los detalles de cómo se mueve la Justicia, ahora se puso y conoce muy bien el reglamento del Senado y tiene fuerza y voluntad. Les lleva varias vueltas a muchos del cuerpo del Senado”, apunta un estrecho colaborar que sigue los movimientos de la mesa chica del presidente.

“En Diputados el paquete de leyes pasa, pasa. Nos dan los números con la cantidad de diputados que tenemos representando nuestras ideas de reforma. Dentro del Senado va a estar más complicado. Pero yo creo que incluso algunos dentro del kirchnerismo van a acompañar tener que ir a un alivio impositivo. No puede ser que el Estado cobre para pagar sueldos. No puede ser que la gente salga a trabajar para pagar sueldos”, dice.

-Pero el paquete va a incluir ajuste, ¿por qué el peronismo apoyaría un paquete que en parte es de ajuste?

-Hay que tener en cuenta la habilidad y muñeca política que tiene Martín Menem, tiene mucha habilidad. No tenemos que convencer a todos, pero tenemos que tener a un puñado. Confiamos en su habilidad de transmitir un mensaje que es muy obvio. En concreto, tenemos que convencer al 10% de los que no está con nosotros, si convencemos al 10% de los que no nos votan las leyes salen. Somos optimistas, sobre todo para lograr cosas las primeras tres semanas. No tanto a largo plazo. Hay que avanzar rápido porque la memoria sobre la herencia que dejó el gobierno en general y Massa en particular pierde su efecto. Nuestro mandato social es que la casta tiene que pagar esto. Se va a achicar la planta política estatal de forma brutal, ahí hay mucha gente.

¿Por qué en Argentina las crisis son largas y en EEUU son cortas? En EEUU, la súper crisis de 2009, duró un año, porque allá te pegas un palo y te levantas porque esta todo liberalizado, desregulado. Acá no explota, pero se pudre por dentro. Si vos no dejas que la planta política crezca, desregulas, das alivio fiscal y bajas la intermediación del Estado, todo eso te va a ayudar para dejar de tener estas crisis.