Represas de Santa Cruz: despiden a 1.800 trabajadores por falta de fondos

Unos 1.800 trabajadores que participaban en la construcción de las represas patagónicas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner fueron despedidos ante la falta de fondos para continuar la obra que se desarrolla en Santa Cruz y que contaba con financiamiento externo.

A través de un comunicado de Represas Patagonia (compuesta por la firma cordobesa Eling Energía, Hidrocuyo y la empresa china Gezhouba Group Corporation), se informó que la UTE y Energía Argentina (Enarsa) “se encuentran abocadas al tratamiento y resolución de temas contractuales pendientes para la continuidad de las obras en construcción de las represas”.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no avanzó con la firma de la XII Adenda al contrato original, que permitiría la inyección de unos US$ 520 millones al proyecto. Hace unos días, se había conocido la suspensión de unos 2.800 empleados con sueldos al 80%, luego que el Gobierno nacional (el Ministerio de Economía) no solicitara los nuevos desembolsos a los banco chinos que llevan adelante la financiación.

Guardia Urbana: la oposición pone la lupa en los costos de los uniformes a una empresa nueva en el rubro

En ese sentido, tampoco se hicieron giros con recursos propios del Tesoro para sostener la actividad en el Sur, como se hizo durante la gestión anterior, pese a que desde la administración Milei nunca se aseguró que pretendían cortar las obras.

Al momento de la parálisis inicial en noviembre pasado, el nivel de avance de la represa Jorge Cepernic es del 45%, mientras que la Néstor Kirchner va por el 20%. Entre las dos centrales, sumarán una potencia instalada de 1.310 MW, lo que representa casi un 12% de hidro energía extra en el país.

Según informó Ámbito, el crédito total chino es por US$ 4.714 millones, con cinco años y medio de gracia a partir del inicio de la construcción y 15 años para el pago del capital y los intereses. La obra lleva invertidos US$ 1.850 millones y para esta nueva etapa se esperaban US$ 520 millones comprometidos antes del recambio de autoridades el 10 de diciembre.

La UNC, víctima de un ciberincidente: se filtraron datos personales de estudiantes

"El Estado nacional está cumplimentando las condiciones subsecuentes de la enmienda del crédito necesarias para la continuidad de los desembolsos. Resueltas estas situaciones, podrá comenzar a recuperar los puestos de trabajo, sumar nuevos y aumentar las actividades, acorde al programa de trabajo consensuado por las partes", se indica en el comunicado.

"Seguimos trabajando en comunicación con Enarsa y con los gremios que agrupan a los trabajadores para resolver las dificultades y recuperar de forma paulatina el ritmo de las actividades. Entre todos vamos a alcanzar el objetivo común de concretar una obra tan importante para el futuro energético del país", concluye el comunicado de la UTE.