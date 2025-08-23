Revancha para el showbiz: cómo será el domo que proyectan Siglo 21 y Universo Jiménez y financiará Bancor

Córdoba sumará un nuevo hito en su mapa cultural y urbano. En el auditorio del Campus Juan Carlos Rabbat, la Universidad Siglo 21 y la productora Universo Jiménez oficializaron la construcción del Domo Siglo 21, un espacio versátil y de estándares internacionales que promete transformar la manera en que la ciudad vive los espectáculos, congresos y ferias.

El anuncio estuvo encabezado por María Belén Mendé, presidenta de la Fundación Universidad Siglo 21; Carli Jiménez, creador de Universo Jiménez; y el intendente Daniel Passerini, acompañados por funcionarios provinciales y municipales, representantes del sector privado y miembros de la comunidad académica.

“Este domo que hoy nace en Córdoba es mucho más que un espacio físico: es un símbolo de convergencia, un lugar donde la academia se une con el arte, donde la cultura se encuentra con la innovación y donde el conocimiento se transforma en experiencia”, destacó Mendé.

La dirigente remarcó que la apuesta se concreta en un momento desafiante para la economía nacional: “En un contexto donde la inversión se retrae y el crédito es escaso, nosotros apostamos con coraje al país desde Córdoba, fortaleciendo el federalismo y demostrando que desde el interior se puede innovar, generar puestos de trabajo y ser faro para el mundo”.

El Domo Siglo 21 estará ubicado en el campus universitario, frente al Aeropuerto Internacional, tendrá capacidad para 4.500 personas, contará con sonido envolvente 360°, pantallas LED de ultra definición y diseño arquitectónico modular y sustentable, que permitirá adaptar el espacio a recitales, ferias, congresos o competencias deportivas.

El proyecto demandará una inversión de US$12 millones y se prevé que la obra esté lista en un plazo de dos años. La financiación combinará aportes privados, sponsoreo —con interés de bancos, aseguradoras, empresas de bebidas y telefonía—, venta anticipada de palcos, aunque la principal parte se financiará con un crédito del Banco de Córdoba que ya se está gestionando.

Uno de los diferenciales será la inclusión de 15 palcos corporativos VIP, con butacas de lujo, servicio gastronómico exclusivo, estacionamiento propio e ingresos independientes. “Son espacios pensados para empresas que quieran hacer activaciones o invitar a clientes, con comodidades similares a las grandes arenas del mundo”, explicaron los desarrolladores.

Para Carli Jiménez, el domo representa un salto decisivo en el camino iniciado por su productora: “Soñábamos con un lugar que nos permitiera dar el siguiente gran salto. Hoy ese sueño se materializa gracias a esta colaboración con Universidad Siglo 21. Juntos pondremos a Córdoba un espacio que eleva y transforma la manera en que se viven los grandes eventos”, afirmó.

Jiménez adelantó que el objetivo es alcanzar una agenda de 100 espectáculos anuales, incluyendo conciertos, conferencias, ferias, convenciones y propuestas deportivas. Entre las negociaciones en curso mencionó acuerdos con AFA para partidos de futsal, demostraciones de tenis con la Agencia Córdoba Deportes y la vuelta de Disney on Ice a la ciudad.

“El domo impulsará el desarrollo de Córdoba, convirtiéndose en motor económico, cultural y turístico. Generará 700 puestos de trabajo directos y un impacto estimado de entre 10 y 20 millones de dólares en tributación, con la producción de más de 100 shows por año”, detalló Jiménez.

Aula viva. La alianza con la universidad busca también integrar el domo al ecosistema académico. “Será al mismo tiempo un escenario para el espectáculo y un aula gigante, un laboratorio vivo de innovación cultural y creativa que beneficiará a toda la comunidad”, expresó Mendé. Los estudiantes de Siglo 21 tendrán acceso a experiencias prácticas en organización de eventos, gestión cultural y deportiva, producción audiovisual y ferias internacionales. “Cada evento será también una instancia de aprendizaje, donde nuestros jóvenes podrán ser protagonistas de la industria creativa y exportar su talento al mundo”, agregó.

Apoyo estatal. El intendente Daniel Passerini valoró el impacto del proyecto: “Estamos profundamente orgullosos porque lo que ven aquí es Córdoba. Este domo va a transformar la ciudad y será una oferta enorme para atraer espectáculos, eventos y congresos”, expresó.

El mandatario municipal destacó la sinergia entre el sector privado, la universidad y el Estado: “No venimos a retar a los empresarios, venimos a acompañarlos y respaldarlos. Cada evento que sucede en Córdoba genera un enorme impacto económico que va mucho más allá del espectáculo en sí mismo. Con este domo no se nos va a escapar ningún congreso: todos van a querer venir a Córdoba”.

Córdoba, nuevo polo creativo. El Domo Siglo 21 busca cubrir un vacío que dejó la clausura del Orfeo Superdomo, que durante años fue epicentro de grandes shows. “Desde la salida del Orfeo, Córdoba había quedado huérfana de un espacio de este tipo. Este proyecto capitalizará ese lugar y lo elevará a otro nivel, comparable con arenas internacionales como el Movistar Arena de Buenos Aires”, señalaron los impulsores.

Además de la agenda de espectáculos, se prevé un fuerte enfoque en ferias, convenciones y congresos internacionales, con el objetivo de convertir a la ciudad en sede regional de grandes encuentros sectoriales, potenciando el turismo de reuniones.

La denominación “Domo Siglo 21” es, según los promotores, innegociable. “El nombre refleja la esencia del proyecto y su vínculo con la universidad. Puede haber title sponsoring, pero el sello de Córdoba y Siglo 21 no se negocia”, enfatizó Mendé.

Más allá de la infraestructura, los impulsores destacan el impacto social: “El domo no será solo nuestro, será de Córdoba, de todos los que sueñan con una ciudad más conectada, vibrante e inspiradora”, sostuvo el productor.

Mendé cerró con un mensaje sobre el propósito cultural: “Si la cultura no se fomenta, una sociedad pierde identidad y proyección de futuro. Por eso nuestro compromiso con este proyecto es tan profundo: queremos democratizar la cultura y el espectáculo, como antes democratizamos la educación superior desde Córdoba para todo el país”.