Rodrigo Agrelo: “No debería existir la maternidad subrogada”

La maternidad subrogada está en el debate público tras conocerse que la Justicia Federal investiga la práctica ante la sospecha de posibles casos de trata en centros de fertilización asistida, que involucran a mujeres en situaciones vulnerables captadas, aparentemente, para llevar adelante un embarazo a cambio de dinero que pagara un matrimonio o una familia para tener hijos. Al respecto fue consultado el legislador Rodrigo Agrelo.

"Lo primero que hay que preguntarse es si una persona puede ser objeto de un contrato, acá está la persona del niño por nacer. ¿Si la mamá gestante se opone a inscribir al niño como hijo del matrimonio que lo encargó ‘porque el artículo 562 del Código Civil Comercial dice que las personas somos hijos de quienes nos han dado a luz’, el juez puede obligarla a cumplir con aquello que él autorizó?”

Al respecto, el legislador Agrelo asegura: "Nuestra posición es que como existe un principio que se llama 'el del interés superior del niño', artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, lo que hay que poner por encima de la voluntad o las necesidades que tienen las personas adultas, es el asunto del niño y ver cómo será la vida de éste que, de pronto, puede descubrir a lo largo de su vida que su origen está en una especie de transacción comercial, estamos hablando de seres humanos, no de cosas”.

La reforma del Código Civil del 2015 intentó avanzar con una ley que estableciera límites o reglas para este tipo de prácticas, pero a raíz de la oposición de algunos sectores quedó un vacío legal que permitió que la práctica continúe autorizada por un juez de Familia.

Preocupación en juzgados de Familia por sospechas de trata en casos de maternidad subrogada





–¿Usted cree que no debería ser aprobada la maternidad subrogada?

–No. Primero creo que la mujer no puede ser una cajita feliz. Tanto creemos y queremos la dignidad de la mujer que, de ninguna manera, puede ser la portadora abstracta de un niño que viene, para otro. Es un ataque a la dignidad de la mujer desde mi punto de vista.

–¿Aún cuando ella lo decida siendo adulta y en libertad?

–Por supuesto, es interesante el debate porque todo lo que la ciencia puede hacer se debe hacer, necesariamente, por eso existe la bioética.

–¿No es peor no tener una ley que regule con buenas prácticas algo que ya se hace?

–Siempre veo que el análisis es muy adultocéntrico, qué quieren los adultos, qué desean. Los jueces han llegado a derogar la ley y no están para derogar… El artículo 562 del Código Civil dice que “madre es una persona que lo dio a luz”, incluso en las técnicas de reproducción asistida. Hay jueces en Córdoba que han dicho “no se aplica este artículo”. ¿Cómo no se aplica? Usted no tiene facultades para derogar; y crean otro, “inscribalo como si fuera un adoptado” y de dónde sacó que se pueda hacer eso. ¿Derogó un artículo y creó otro? Cuando, en realidad, lo que tiene que hacer el juez es armonizar el conjunto de la legislación y aplicarla de un modo justo.

–Usted es crítico del criterio que están aplicando los jueces de familia de Córdoba.

–Absolutamente. Creo que agravia la dignidad de la mujer y que desatiende el interés superior del niño, que no tienen el derecho de hacer a los niños el objeto de un contrato.

–¿Cree que no debería autorizarse la maternidad subrogada?

–Creo que no. Si se da, habrá que resolverlo. Una cosa es que se dé y otra es que tenga que generar toda una legislación favoreciéndolo.

–No es favoreciéndolo.

–Cuando el parlamento discutió este tema, antes del nuevo Código, expresamente dejó de lado una regulación de este tipo porque no se puede regular aquello; había un anteproyecto, hay un juez que lo dice en un fallo y lo toma exactamente al revés de lo que fue, se deja de lado esa regulación porque dice 'si yo me pongo a regular favorablemente esto lo que estoy haciendo es atacando un principio al que Argentina ha adherido que es el principio superior del niño y de que las personas no somos medios de otras, entonces no podemos ser objeto de un contrato, por eso empiezan a pasar estas cosas. Hay ocho denuncias en los Tribunales Federales porque como consecuencia de esto, empiezan a producirse verdaderos desatinos; agarrar a alguna mujer vulnerable con necesidades, que parece que viene hacer un favor a personas que quieren ser padres.