Rodríguez Machado: “En el Congreso habrá tres fracciones a la hora de votar”

La diputada nacional del PRO por Córdoba Laura Rodríguez Machado, sostuvo que el nuevo Congreso mostrará una fragmentación nunca antes vista, ya que “todos los partidos, transversalmente, apoyarán en mayor o menor medida las propuestas del presidente Javier Milei”. “Habrá agrupamientos desde lo ideológico dentro de los mismos bloques. De ahí que las autoridades de los bloques van a tener una tarea muy ardua de mantener unificado el voto, pero creo que no se va a lograr”, sostuvo en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.



-Es decir que serán decisiones personales de diputados o senadores.

-Creo que el Congreso va a presentar un nuevo estilo de hacer política y en ese escenario veo que va a haber dos o tres fragmentaciones a la hora de votar: los que estén absolutamente en contra de la transformación que está realizando Milei, de sacar a la Argentina de un populismo, que tiene directamente que ver con el kirchnerismo. No sé si todos van a querer hacerlo, hay algunos gobernadores que seguramente no apoyarán. Va a haber un bloque, el propio de LLA y el PRO, que apoyaremos la mayoría de las iniciativas; y habrá un bloque del medio, más jabonoso, que va a mirar cada una de las leyes que van a traer.

-¿Llegará al consenso Mieli o tendrá que apelar a los decretos?

-Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) pasan por el Congreso, tienen que ser aprobados o al menos no rechazados, ésta fue la espada de Damocles que tuvo que padecer (Mauricio) Macri. Si el gobierno saca un DNU y las Cámaras se lo rechazan, se cae. No es que con los DNU los presidentes se convierten en todopoderosos.



-¿Tienen los números para apoyar las reformas que plantea Mieli?

-Pocas veces hemos tenido un candidato que dijo lo que iba a hacer cuando asumiera. Me imaginé que frente al ‘no hay plata’ y ‘no la vamos a pasar bien’, la reacción de la gente sería otra, pero me sorprendí. Este lenguaje de decir la verdad, viene bien.

-¿Que Milei diera su discurso frente a la gente y no en el recinto del Congreso fue una muestra de debilidad ante la posibilidad de que el kirchnerismo se retirara?

-Cuando juraron los diputados, el bloque de UxP no bajó a dar quórum, por lo que ahí vimos una primera respuesta de lo que están mostrando, que van a ser bravos. Yo no sé si hubiera levantado los k y no sé si lo hubiera perjudicado, tal vez lo hubiera beneficiado. Es un nuevo estilo, me gustó el discurso que dio ante la gente.