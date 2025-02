Roulet y el Inmobiliario Rural: “el gobierno de Córdoba actúa apresuradamente y enojado”

Tras la asamblea de referentes del agro en la Sociedad Rural de Río Cuarto el productor y exdirigente Néstor Roulet dialogó con el programa Punto y aparte, de Punto a Punto Radio 90.7 sobre la situación y expectativas en torno al Inmobiliario Rural, las reacciones de oficialismo y oposición y la evolución del tributo clave como son las retenciones que mantiene la administración Milei.

“La asamblea fue por pedido de los productores: hay un enorme enojo por los cedulones que llegaron con 240% hasta 300% de aumento y cuando uno va mirando todo lo que pasó cuando se aprobó el Presupuesto nos damos cuenta que es un chiste lo que nos pasó a todos los cordobeses”, sostuvo el dirigente.

Y añadió: “la producción aumentó un 10% y nos encontramos con un aumento del 240%. Ahora el gobierno dice que será el 172%, que se va a cobrar más tarde, algo muy desprolijo. Y yo tengo que decir la verdad: esta desprolijidad también es de toda la Legislatura, no le echemos toda la culpa al oficialismo solamente. Los legisladores opositores tuvieron la oportunidad de no dar quorum, que no lo tiene o no lo aprueban, y no sucedió eso”.

-¿Por qué no pasó eso?

-Hay que preguntarle al presidente del bloque radical, no lo sé. Ellos sabían que si votaban la general en la particular no tenes posibilidad porque es por mayoría. Vamos a ser sinceros, creo que le falta seriedad al trabajo, primero en el Presupuesto que mandó la Provincia donde lo tendría que haber discutido con la oposición y hay que buscar una solución para que todo sea más equitativo y más coherente.

-Para un productor dueño de su campo, ¿qué es más complicado: el tema retenciones o este aumento en el Inmobiliario Rural?

-Lo que pasa es que las retenciones no son un impuesto, es meternos la mano en el bolsillo directamente. Es un tributo distorsivo. Hoy, en soja el gobierno nacional se queda con US$ 500 y ahora nos dio una pastillita para darnos un alivio. Es mínimo, pagaremos en vez de US$ 500, US$ 475 por hectárea. En maíz se paga US$ 300, entonces es totalmente distorsivo, es directamente un robo.

-¿A esta altura del gobierno de Milei ustedes creían que las retenciones iban a ser eliminadas?

-No sé si el total, pero sí al menos tener en cuenta la realidad del sector. Yo estoy completamente de acuerdo con algunas medidas del gobierno respecto al equilibrio fiscal, estoy totalmente de acuerdo. Pero las retenciones son el 1% del PBI, ¿cuánto le estamos dando por no cobrarle impuestos a fábricas de Tierra del Fuego, Tucumán, Río Cuarto? El 3,54% del PBI. Cobrémosle eso, seamos justos. El campo no pide subsidio, no queremos subsidio, queremos cobrar como un productor de Uruguay o Estados Unidos.

-Volviendo al Inmobiliario Rural, el ministro Busso planteó que se podría eliminar el año que viene, pero remarcó que quedará sin financiamiento el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Agropecuario. ¿Cómo vieron eso? ¿Es una chicana?

-Tenés que cuidar las palabras, creo que esto no es correcto. Primero, porque hay una ley de Consorcios Camineros de 1952 y se hace a través de un fondo vial que ahora pasa a este Fondo Agropecuario, pero el fondo vial va a tener que estar. Acá no hay que enojarse ni con uno ni con otro. ¿O el gobierno va a dejar de hacer obras en los pueblos? Le corresponde al gobierno o saldrá del fondo vial o de otro lado. Al consorcio de esta zona, que tiene como 100 kilómetros por mes que arreglar, le llegan $ 7 millones, no alcanza. Creo que no es la manera, es una acción que toma el gobierno apresuradamente y enojado.

-¿Le preocupa la grieta en la dirigencia agropecuaria? Porque para el Inmobiliario Rural se movieron algunas rurales pero otras entidades no. ¿Ve esa grieta?

-Cartez, que es nuestra confederación, tiene que tomar el mandato de las bases. Si la sociedad rural de Canals dice tal cosa, tiene que tomar eso. El dirigente está buscando el equilibrio entre lo que puede lograr y lo que le dan, no es tan simple.