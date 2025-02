Álvarez Rivero elogió a Andrés Fassi y a Diana Mondino como posibles candidatos

La senadora Carmen Álvarez Rivero elogió a la exministra de Relaciones Exteriores de Javier Milei, Diana Mondino, y al presidente de Talleres, Andrés Fassi, como posibles candidatos a legisladores por Córdoba.

Elogios

"Nosotros tenemos que levantar la vara. Ojalá que alguien la ponga en la lista a Diana Mondino porque en una de esas no van a poder poner a todos los perejiles que se van anotando como es habitual. En una de esas alguien dirá ´vos también sos un perejil´", sostuvo en declaraciones a Mitre Córdoba.

Álvarez Rivero no precisó a qué comicios se refería ni por cual espacio político podría ser candidata Mondino, quien fue echada a fines de octubre del Gobierno por el presidente Milei.

También se mostró a favor de que el presidente de Talleres, Andrés Fassi, se incorpore a la política, aunque no dio mayores precisiones.

"Lo que está ofreciendo tanto en Talleres como en sus escuelas es lo mejor del mundo en materia de formación deportiva. Tal vez necesitamos ese tipo de dirigentes para transformar a Córdoba en un país desarrollado", aseguró.

Luis Juez

Al ser consultada sobre el senador Luis Juez, quien dejó en los últimos días la presidencia del bloque Frente PRO, Álvarez Rivero respondió: "Yo creo que él tiene ganas de jugar en Córdoba y para jugar en Córdoba a disputar la gobernación y uno quiere ´el caballo del comisario´ y el sello de la Libertad Avanza este año va a pesar".

Apoyo a Milei

"Yo soy del PRO Córdoba, soy senadora por el Frente Bloque PRO. Adhiero desde antes de que estuviera Milei a estas ideas", recordó al tiempo que reiteró su apoyo al Gobierno nacional.

"Voy a votar a favor de las propuestas que nos pone el presidente Milei sin peros", enfatizó.

Sobre una posible alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, Álvarez Rivero fue contundente: "No tenemos por qué absorbernos. Usted puede tener amigos, trabajar en común, no hace falta convertirse en lo mismo. Aparte en esos casos necesita que el otro lo quiera recibir también. No sé si alguien me quiere recibir a mí, a mí o a todos los de la lista".

"Lo importante es que defendamos las ideas y que logremos que estos tres años que nos quedan de Milei sirvan para que Córdoba y Argentina se desarrolle más", concluyó.