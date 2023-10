Saqueó, pidió disculpas y ahora entregó $200 mil como reparación

Un hombre que participó de los saqueos ocurridos en agosto en Córdoba pidió disculpas al comerciante y ofreció como reparación 200 mil pesos.

Testimonio

“Intento darle un cierre. Se llegó a un acuerdo que demuestra de mi parte que quiero reivindicarme por lo que hice”, contó el joven a El Doce.

“Escuché los rumores de que había saqueos, vi gente que se juntaba y me llegué yo también. Vi la oportunidad y fui. En el momento me detienen. Tengo familia. Mi familia no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Fue algo también para reflexionar sobre lo que había hecho”, prosiguió en su relato.



Además dijo que “nunca” estuvo “preso ni detenido”. “Trabajo. Siempre he trabajado y he salido adelante como sea, trabajo yo, mi mujer y siempre hemos trabajado, no es un justificativo la economía ni el hambre ni la necesidad. Le pido disculpas al comerciante. Entregué 200 mil pesos como reparación”, precisó.

Saqueos

“Sé que no estuve bien. Trato de hacer las cosas para reivindicarme. En ese momento salí porque sí nomás, vi el tumulto y la oportunidad y salí. No lo haría más, no tengo necesidad. Voy a seguir trabajando ahora”, concluyó el hombre.

Defensa

El abogado defensor Juan Pablo Bastos explicó que “en la noche del 21 de agosto, cuando se llevaban a cabo los saqueos, personal policial lo aprehende a escasos metros del comercio”.

“En el instante mismo de la aprehensión se da cuenta de que había cometido un grave error, porque inmediatamente quedaba sujeto a procedimiento policial de rigor. Se lograron aprehender unas 20 personas e inmediatamente fue trasladado a la unidad penitenciaria y después de eso a Bouwer”, añadió. Además señaló que “fue un golpe importante, no solo para él sino para toda la familia”.

El letrado advirtió que en la causa de los saqueos “hay múltiples imputados, algunos con antecedentes penales, un grupo importante de gente con trabajo, con buenos ingresos y que se involucraron en esto por una actitud intempestiva e irreflexiva”.

“Quiero señalar que la gran mayoría de las cosas que se sustrajeron eran cajones de Coca Cola. ¿Cómo gente que tiene trabajo se involucra en hechos que sin dudas van a terminar con una situación penal y una condena?”, finalizó Bastos.