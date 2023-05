Se bajó Juan Negri de la precandidatura a intendente

El concejal y aspirante a la intendencia de la ciudad de Córdoba, Juan Hipólito Negri, decidió dar un paso al costado en su deseo de pelear en la interna de Juntos por el Cambio.

Lo comunicó en sus redes sociales a la siesta de hoy. El mensaje comenzó agradeciéndole a sus seguidores y aclarando que motiva a su abandono de la carrera electoral, el fortalecimiento de la fórmula liderada por Rodrigo De Loredo.

"Conozco a Rodrigo, compartimos valores y se que le va a devolver Córdoba a sus vecinos. Es su momento, he privilegiado el fortalecimiento de su figura frente a especulaciones que dan vuelta, porque se que muchas de nuestras propuestas serán recogidas por él", remarcó el concejal.

Ahora queda por ver si esta renuncia genera que se abra una puerta para ser una opción como compañero de De Loredo o volverá a pelear por un nuevo mandato en el Deliberante. El anuncio en redes concluye con una arenga a la agrupación: "Ahora a dejar todo en la cancha para que tengamos una victoria contundente."

"Queridos amigos, he tomado la decisión que acabo de comunicar en mis redes, pensando únicamente en la unidad y fortalecimiento de JxC, porque es la única manera de mejorarle la vida a nuestros vecinos. Conozco a Rodrigo, compartimos valores y se que le va a devolver Córdoba a sus vecinos. Es su momento, he privilegiado el fortalecimiento de su figura frente a especulaciones que dan vuelta, porque se que muchas de nuestras propuestas serán recogidas por el. No abandonemos el fantástico trabajo que hicimos juntos, solo me nace un gracias totales y le demos para adelante porque nuestro momento llegará inexorablemente. Hoy es el momento de privilegiar lo colectivo por sobre lo personal. Ahora a dejar todo en la cancha para que tengamos una victoria contundente."