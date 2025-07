Sergio Busso: El gobierno nacional “no la ve" y desconoce las necesidades del interior productivo

Tras el infructuoso encuentro del presidente Javier Milei con los dirigentes de la Mesa de Enlace, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, reprochó la política agropecuaria del gobierno nacional y aseguró que las autoridades "no conocen" las necesidades del interior productivo. Criticó el mantenimiento de las retenciones y el abandono de la infraestructura vial, dos factores que impactan directamente en la rentabilidad de los productores cordobeses.

El funcionario aseguró que las autoridades "no la ven" respecto a las medidas que favorecerían al campo del interior del país.

"El gobierno nacional no la ve y yo digo, ¿por qué no la ve, si esto ayuda fundamentalmente al desarrollo, a la generación de empleo, a tener transformación de nuestra producción? Es porque no conoce. Desconocen absolutamente la mirada que tiene el interior productivo", afirmó Busso durante una entrevista en el programa FORUM de Carlos Paz Televisión.

El titular de la cartera agro de Córdoba manifestó su frustración por el mantenimiento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a pesar de las promesas de eliminación realizadas por el presidente Javier Milei durante su campaña electoral.

"Este gobierno desde antes de ser electo por el pueblo planteó que iba a eliminar las retenciones, que eran malas, que eran absurdas, que distorsionaba absolutamente al sector productivo. Pasó un año y medio y estamos exactamente en la misma situación", señaló.

Busso atribuyó estos problemas a una "visión centralista del Estado" que ha caracterizado a Argentina "hace mucho tiempo". "Está gobernado por gente que piensa solamente en el Obelisco, que piensa en lo que pasa en Capital Federal y Gran Buenos Aires", aseguró. El ministro reprochó que sean "decisiones que se toman pensando solamente en el centralismo porteño nada más".

Impacto económico de las retenciones

Busso cuantificó el impacto económico de las retenciones sobre los productores cordobeses: "Cuando uno analiza los 23 años, se estima en más de 45.000 millones de dólares que se fueron del bolsillo de los productores cordobeses al Estado nacional y de eso, como no se coparticipa, no vuelve absolutamente nada".

El ministro describió las retenciones como "un saqueo muy grande en el bolsillo del productor" y destacó que Argentina es "el único país" o "de los pocos" que mantiene este tipo de gravámenes a las exportaciones. "Cada tres camiones que produce un productor, uno se lo lleva el Estado nacional y de eso no vuelve nada", graficó.

Deterioro de la infraestructura vial

Otro punto crítico señalado por Busso fue el estado de las rutas nacionales, que según su análisis genera "un costo muy fuerte" para los productores.

"El gobierno nacional abandonó el compromiso con las rutas nacionales, habiendo cobrado o cobrando permanentemente el impuesto a los combustibles líquidos, que es precisamente destinado para el mantenimiento, conservación o la construcción de rutas nacionales", explicó.

El funcionario provincial señaló que el mal estado de las rutas incrementa los costos de transporte y complica la logística del sector. "No tener rutas en condiciones aumenta los costos de producción", advirtió.