“Sin resultados económicos, la gente se olvidará bastante rápido de Javier Milei”

Alberto Vergara Paniagua es un reconocido politólogo peruano que enseña en la Universidad del Pacífico y que tiene un doctorado en Montreal. Asegura que si domestica la inflación “será recompensado por los argentinos y celebrado en el resto del continente”. Pero pone de manifiesto el ejemplo de Gustavo Petro en Colombia. “Era una ilusión continental hace un año y hoy no tiene nada que mostrar”, dice. Los rasgos comunes y las diferencias del libertario con Fujimori.

–En su último libro desarrolla el concepto de ‘república defraudada’ para analizar los republicanismos latinoamericanos marcados por el descontento social. ¿Cree que un personaje como Milei es sólo producto de una crisis económica?

–Sin crisis económica Milei no sería presidente. Yo no creo que los argentinos se hayan vuelto keynesianos ni que comulguen con las ideas muy poco democráticas, por ejemplo, de la vicepresidenta (Victoria) Villarruel. Me da la impresión de que la segunda vuelta se convirtió en una suerte de plebiscito sobre la inflación y entre el ministro de Economía del desastre que prometía más de lo mismo y el que prometía cambiar las cosas, y los argentinos prefirieron al que encarnaba el cambio. Como habría pasado en cualquier parte, por cierto. Es muy difícil ganar elecciones prometiendo no cambiar las cosas.

–También habla de que en la región vivimos ‘repúblicas a medias’. ¿Qué le faltaría a Argentina, o a los países de la región, para ser la ‘república completa’?

–La idea de repúblicas a medias tiene que ver con que en nuestras ciudadanías hay bolsones de población que pueden disfrutar ciertos derechos ciudadanos y hay otros que no tienen acceso a casi nada. Hay porciones vastas de la población que sólo conocen la cara represiva del Estado y hay otros que disfrutan de todos sus derechos. Para ser una república en forma, la universalidad de la ciudadanía debe contar con cuotas semejantes de libertad, pero eso no ocurre en el continente. Ni en la Argentina.

–¿Cuál es la incidencia o los efectos que un gobierno como el de Milei puede tener en la región? No solo hablamos de vínculos comerciales o sus posturas en cuanto a tratados como el Mercosur, si no como una figura de ultraderecha que llega al poder y que propone un ‘todo o nada’.

–Me da la impresión de que eso dependerá de los resultados del gobierno. Si Milei consigue domesticar pronto a la inflación y consigue que la Argentina vuelva a crecer económicamente será recompensado por los argentinos y celebrado en el resto del continente. Si no lo consigue, la gente se olvidará de él bastante rápido. El presidente de Colombia, (Gustavo) Petro, era una ilusión continental hace un año y hoy no tiene nada que mostrar. En cambio, (Nayib) Bukele ha conseguido algo que mostrar en el continente, más allá de si nos gusta o lo rechazamos. Así que en un año volvemos a conversar y veremos qué pasó con Milei.

–En agosto del año pasado, Andrés Malamud advertía que si ganaba Milei, el espejo de Argetina iba a ser Perú, en referencia a que no tendría mayorías en el Congreso que le permitieran evitar un posible juicio político. ¿Ve alguna similitud con los últimos años de historia política de su país?

–Si no me equivoco, Andrés lo planteaba así: como Milei no tendrá el congreso sólo puede ser Fujimori que los derrota, o Castillo que sale expectorado. Pero yo agregaría una opción peruana adicional: ¿y si es Humala? Quiero decir, un escenario en que el contexto podría terminar siendo más fuerte que el impulsivo candidato y atajarlo. O sea, ni el líder mata al sistema, ni el sistema lo elimina. Nuevamente, en un año o dos volvamos a hablar.

–¿Cuáles son los rasgos en común que encuentra en Milei y que lo asemejan a otros presidentes, como Fujimori?

–Los rasgos comunes es que ambos son outsiders, ambos encarnan la denuncia del establishment político por completo y ambos procuran resetear las relaciones entre Estado, mercado y sociedad en una dirección muy liberal. Esto último Fujimori lo consiguió, mientras que no sabemos si Milei lo logrará. Pero aún más importante que las similitudes entre ellos son las diferencias entre los países que ambos deben gobernar. Por más crítica que sea la situación en Argentina no se asemeja al Perú colapsado de 1990. El año que Fujimori llegó al poder la inflación fue de 7.000% y Sendero Luminoso estaba desbocado. Esas condiciones facilitaron el quiebre democrático de 1992. Argentina no está ahí. Yo creo que en Argentina hay un consenso democrático, la democracia no se va a quebrar. Lo que no hay en Argentina es un consenso sobre el manejo de las finanzas nacionales. O sea, exactamente al revés que el Perú de hoy, donde no hay consenso democrático, pero mal que bien sobrevive una suerte de consenso sobre el manejo macroeconómico del país.