Stella Maris Juncos: “Estoy acostumbrada a negociar con hombres”

En el ejercicio del retrato hablado, Stella Maris Juncos buscó algo simple: reconocerse. Frente a las distintas versiones de su imagen, eligió aquella que mejor refleja su forma de ser. “Me identifico con la mirada en este (señala uno de los dos retratos), es mi expresión general, seria”, explicó. Para ella, esa imagen transmite lo que considera uno de sus rasgos centrales: “Es una mirada firme”.

Llegó acompañada de su amiga y colega Irene Díaz quien resaltó el espíritu de Stella Maris: “Ella tiene una presencia bastante fuerte, con mucha valentía en la manera de moverse en la vida”.

Abogada especializada en derecho deportivo y miembro del Tribunal de Fútbol de Fifa, Juncos se define como una mujer segura de sí misma. En su trayectoria, esa seguridad se construyó en mesas de negociación y resolución de disputas en un ámbito donde la presencia femenina todavía es una excepción.

“Soy directa, transparente, se me nota absolutamente todo. Si estoy bien se nota. Diaz lo reitera y suma otras características que encontró en sus rasgos: “Comprometida y trabajadora”. Para la jurista la autenticidad a veces se diluye: “Ser transparente o ser auténtica son algunas cosas que la gente va perdiendo”.

Su trabajo se desarrolla en un territorio particular: el punto de encuentro entre la formalidad jurídica y la dinámica del deporte. “El derecho es un mundo más formal y el mundo del deporte es más informal. Lo que hago es un mix de ambas cosas”, explicó.

En ese contexto, su mirada sobre el fútbol siempre se ubica desde un lugar claro: el de los deportistas y trabajadores del sistema. A lo largo de su carrera participó en espacios de resolución de conflictos donde es central el equilibrio entre las partes.

Esa experiencia también la acostumbró a discutir y negociar en ámbitos dominados por hombres. “No me asusta. Estoy acostumbrada a negociar con hombres, me siento más cómoda discutiendo cuestiones con ellos”, reconoció.

En esa combinación de firmeza, experiencia y autenticidad se dibuja el retrato de una profesional que encontró su lugar en uno de los espacios más competitivos del deporte global. Una huella que, en su caso, se construye desde el derecho, la transparencia y la convicción de que la claridad también puede ser una forma de liderazgo.

