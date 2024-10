“Talleres puede pedir la intervención de AFA”: lo aseguró el titular de la IGJ, Roque Vítolo

Este jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) celebrará una reunión decisiva en el predio Messi de Ezeiza, en la que participarán 46 representantes de los clubes. A pesar de que la Inspección General de Justicia (IGJ) objetó varios puntos de la agenda, entre ellos la reelección del presidente Claudio Tapia y la suspensión de los descensos en la Liga Profesional, el encuentro se llevará a cabo tal como estaba planeado.

Roque Vítolo, titular de la IGJ, advirtió en Futbolemico por Radio Showsport 101.3 que si se tratan los puntos suspendidos por el organismo, se estaría cometiendo un delito de acción pública. En este sentido, mencionó que el club Talleres tiene la posibilidad de solicitar la intervención de la AFA. "Talleres puede pedir la intervención de AFA. Si después el ministro se lo concede o no, es otra cosa", afirmó Vítolo.

La advertencia del funcionario refleja la tensión que rodea a la próxima asamblea, ya que la AFA se encuentra en un proceso de reforma de estatutos que aún no fue aprobado por las autoridades correspondientes. "La AFA no puede modificar su estatuto porque tiene una reforma de estatutos del año 2023 que todavía no fue aprobada. No puede existir una reforma nueva sin antes terminar el trámite anterior", señaló el titular de la IGJ.

En caso de que se traten los puntos objetados, Vítolo fue contundente: "Aspiro a que estas personas reflexionen. Son gente grande. Están poniendo al fútbol en riesgo. Si se tratan los puntos que no se pueden, habría un delito de acción pública y quedarían todos involucrados".

La situación plantea un escenario complejo para la AFA, ya que cualquier decisión tomada fuera del marco legal establecido podría llevar a consecuencias graves, incluida la posibilidad de intervención por parte del Estado.

Qué propone Tapia

En la asamblea de este jueves se tratará: