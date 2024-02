Talleres y Belgrano: dos realidades diferentes en la previa del superclásico

En menos de una semana se reeditará el superclásico cordobés entre Belgrano y Talleres. Y aunque ambos equipos tienen un partido en el medio (los Piratas enfrentarán a Sarmiento de Junín mientras que los Matadores jugarán con Barracas Central), ya se palpita este duelo. Mucho más teniendo en cuenta la realidad de Belgrano, que no ha podido ganar en este campeonato (dos empates y tres derrotas), lo que contrasta con el presente de Talleres: ha logrado 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota y se encuentra a un punto de los dos punteros de la Zona A, River e Instituto. Además, el equipo albiazul es uno de los equipos más goleadores del torneo (10 tantos) contra los dos que convirtió el equipo de Farré. Pese a todos estos antecedentes, cobra vigencia, más que nunca, que “los clásicos son un partido aparte”.

Presente adverso. El inicio del año para Belgrano es “para agarrarse la cabeza”. No ganó ni un partido amistoso. Por tal motivo, abundan las dudas y los murmullos en barrio Alberdi. Y, por supuesto, ante este panorama hay inquietud sobre la continuidad del técnico Guillermo Farré. En cuanto a partidos oficiales, el elenco celeste suma dos empates y cuatro derrotas, entre ellas la eliminación en Copa Argentina tras perder con Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1. Su producción no ha sido buena e incluso hay futbolistas que están por debajo de su nivel (el caso más emblemático es el de Ulises Sánchez, quien fue la figura el certamen pasado). Esto genera, puertas adentro, cierto optimismo en que el equipo va a mejorar. Incluso sostienen que no fueron superados por sus rivales. No obstante, tampoco la producción expuesta por los ‘Piratas’ ha sido superior a los rivales que enfrentó.

Farré probó con diversos protagonistas a la hora de llevar adelante su plan, pero vale resaltar que las lesiones han sido un verdadero problema. Sólo para marcar esta situación: Matías Suárez, el refuerzo estelar que llegó a Alberdi, todavía no debutó, al igual que el marcador central Gonzalo Maffini. Además, las otras dos caras nuevas ‘rimbobantes’ (Facundo Quignon y Rafael Delgado) se lesionaron. El volante central tuvo una fractura que lo marginará por cinco semanas de las canchas, mientras que el lateral izquierdo presentó una sobrecarga de isquios. Para el juego de mañana ante Sarmiento de Junín no podrá contar con el goleador Lucas Passerini, quien fue expulsado en el empate que la B logró ante Platense, en Vicente López.

Mejoría albiazul. Talleres inició el torneo de la Copa de la Liga 2024 con una derrota, lo que abrió algunos signos de interrogación. Sin embargo, esa caída 0-1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Kempes quedó en el pasado ya que en los siguientes cuatro partidos logró tres triunfos –entre ellos la goleada 4-1 a Rosario Central–, y el empate 2-2 frente a Instituto. Pese a los buenos resultados, la producción del equipo que conduce Walter Ribonetto ha sido irregular, con momentos muy buenos, donde Rubén Botta marcó diferencias y Federico Girotti amenaza con tener una gran temporada, y otros más flojos, particularmente con falencias en los retrocesos posicionales.

Talleres tiene en el horizonte la Copa Libertadores y cuenta con un plantel que se está formando y expone argumentos que hacen ilusionar a los hinchas.

La permanencia de Farré, en duda

Guillermo Farré es el técnico con mayor vigencia en el fútbol argentino. EL DT está atravesando su cuarta temporada en Belgrano, ya que asumió en mayo de 2021 y ya superó los cien partidos de manera consecutiva en el club, un hecho inédito en la actualidad del fútbol argentino. Los resultados lo acompañaron en todo el ciclo, logrando el campeonato de la Primera Nacional en el 2022, con ascenso incluido, y un gran 2023. Sin embargo, este año le son esquivas las buenas producciones y eso repercute en los resultados, donde sólo sumó dos unidades en la Copa de la Liga 2024. Por tal motivo, más allá de las declaraciones del propio Farré y del presidente Luis Artime, arrecian los rumores de fin de ciclo si no consigue un buen resultado ante Sarmiento.

FRENTE A FRENTE. Guillermo Farré y Walter Ribonetto, los estrategas se juegan una parada difícil en el Kempes.